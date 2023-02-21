Россия прорабатывает на Ближнем Востоке новые контракты на стрелковое оружие

В ФСВТС заявили, что на Ближнем Востоке интерес к российскому стрелковому оружию со стороны иностранных заказчиков всегда был повышенный

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ведет проработку новых контрактов с инозаказчиками на Ближнем Востоке на поставку российского стрелкового оружия. Об этом сообщили ТАСС в ФСВТС на международной выставке вооружений IDEX-2023.

"Интерес (на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) к российскому стрелковому оружию со стороны иностранных заказчиков всегда был повышенный. В настоящее время реализуются ранее подписанные контракты, так и осуществляется проработка новых обращений заказчиков", - сказали в ФСВТС, отвечая на вопрос, повысила ли военная спецоперация интерес к российскому стрелковому оружию на рынке Ближнего Востока и есть ли уже контракты.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.