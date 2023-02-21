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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall примет участие в производстве истребителей F-35

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F-35 ВВС Германии
F-35 ВВС Германии.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 20 февраля. Американская компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall подписали письмо о намерениях по организации производства частей фюзеляжа истребителя F-35 в Германии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на немецкий оборонный концерн.

"Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали письмо о намерениях с Rheinmetall AG по вопросу производства центроплана фюзеляжа F-35", – сообщается на сайте концерна.

Для этого в Германии будет построена сборочная линия.

В декабре бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 млрд. евро, напоминает агентство.

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Страны
Германия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Rheinmetall
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