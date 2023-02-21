Концерн Rheinmetall примет участие в производстве истребителей F-35

ЦАМТО, 20 февраля. Американская компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall подписали письмо о намерениях по организации производства частей фюзеляжа истребителя F-35 в Германии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на немецкий оборонный концерн.

"Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали письмо о намерениях с Rheinmetall AG по вопросу производства центроплана фюзеляжа F-35", – сообщается на сайте концерна.

Для этого в Германии будет построена сборочная линия.

В декабре бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на 10 млрд. евро, напоминает агентство.