KMW подписала контракт на поставку ОБТ "Леопард-2A7NOR" ВС Норвегии

ЦАМТО, 20 февраля. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 17 февраля объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) контракта на поставку 54 ОБТ "Леопард-2A7NOR".

Необходимый пакет соглашений был подписан в Мюнхене. Поставки техники запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Соглашение также включает опцион на поставку 18 дополнительных танков "Леопард-2A7NOR".

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2020 года после оценки отчета о боеспособности Сухопутных войск (Land Power Study / Recommendation 50 S (2017-2018)) парламент Норвегии принял решение о необходимости начала проекта закупки новых танков.

Первоначально рассматривались девять различных концепций. После тщательной оценки были отобраны две из них: закупка новых танков или модернизация состоящих на вооружении "Леопард-2A4NO" до стандарта, соответствующего новому танку, в сочетании с приобретением новых ОБТ для увеличения общей численности. В итоге от второго варианта решено было отказаться, поскольку модернизация не могла обеспечить требуемую защиту ОБТ от современных боеприпасов.

Проведенный анализ рынка показал, что требованиям ВС Норвегии соответствуют танки двух типов, включая немецкие "Леопард-2A7" и южнокорейские K2 "Блэк Пантер". KMW и Hyundai Rotem представили Агентству по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) свои предложения в конце 2021 года. В январе 2022 года начались испытания представленных претендентами танков в Норвегии. Тестирование техники и переговоры с претендентами завершились в ноябре 2022 года.

Правительство Норвегии 3 февраля текущего года официально объявило о решении приобрести 54 основных боевых танков "Леопард-2A7" у немецкой KMW. Как заявлено, целью закупки является укрепление обороноспособности Норвегии и боеготовности вооруженных сил.

В настоящее время на вооружении ВС Норвегии состоят 52 танка "Леопард-2A4", приобретенных в Нидерландах в 2001 году и адаптированных к требованиям СВ Норвегии, включая новые радиостанции и систему боевого управления. Они были переименованы в "Леопард-2A4NO". По данным The Military Balance 2022, на вооружении СВ Норвегии состоят 36 ОБТ "Леопард-2A4NO", еще 16 танков находятся на хранении.