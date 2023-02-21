Россия знает, как не проиграть на Украине

GT: Россия использует все возможности, чтобы не допустить поражения на Украине

В последнее время США и другие страны НАТО поднимают шум вокруг "весеннего наступления" России на Украине. Это их способ подготовиться к дальнейшей эскалации, заявили GT китайские эксперты. Однако Западу лучше успокоиться: Москва не допустит поражения в конфликте.

В то время как США препятствуют российско-украинским переговорам, Китай может стать нейтральным посредником.

Конфликт на Украине усиливается и превращается в войну на истощение. Возрастает риск прямого участия НАТО и применения Россией тактического ядерного оружия, о чем предупреждают китайские эксперты. Приближается первая годовщина вооруженного конфликта, и в этих условиях США и другие страны Североатлантического альянса раздувают шумиху по поводу российского "весеннего наступления" и украинского "контрнаступления".

Никаких признаков окончания боевых действий не наблюдается, и эксперты призывают к деэскалации, пока кризис не перекинулся дальше. Они отмечают, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 17 февраля, Китай сыграет конструктивную роль посредника и будет выступать за проведение мирных переговоров.

Выступая во вторник в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва уже начала новое "весеннее наступление", "увеличив количество войск, направив туда дополнительное оружие и боевую технику".

Глава НАТО имел в виду интенсивные вооруженные действия в Бахмуте в Донецкой области. Он подчеркнул необходимость нарастить поставки боеприпасов на Украину и обвинил Россию в том, что она "готовится к новым военным действиям, к новым наступлениям и к новым ударам".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что рассчитывает на контрнаступление ВСУ, и заверил Киев, что западные союзники и впредь будут оказывать ему решительную поддержку.

Как сообщает Al Jazeera, члены НАТО в среду обсудят вопрос об обороне своего восточного фланга. Главные пункты повестки — увеличение военных бюджетов, усиление ПВО, формирование танковой коалиции, подготовка армии и ее материально-техническое обеспечение.

Отвечая на просьбы Киева о поставках современных истребителей и танков, 11 стран договорились отправить на Украину танки, 22 государства согласились послать туда боевые машины пехоты, а 16 стран пообещали "артиллерию и боеприпасы", о чем во вторник сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Однако американское руководство не сделало никаких заявлений об отправке на Украину истребительной авиации. Таким образом, позиция Белого дома остается неизменной, и он, а вместе с ним Британия, Германия и прочие соратники, отказываются передавать Киеву боевые самолеты.

Эксперт по Восточной Европе из Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун (Zhao Huirong) рассказал, что, раздувая шумиху по поводу российского "весеннего наступления" и украинского "контрнаступления", США и другие страны НАТО готовятся к эскалации кризиса и сплачивают союзников.

Обострение и расширение конфликта кажутся неизбежными, так как ни одна из сторон не желает идти на уступки, сказал Чжао. По его словам, переломный момент еще не наступил.

Научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь (Yang Jin) сообщил, что в нынешней тупиковой ситуации, когда силы участников истощены, "весеннее наступление" и "контрнаступление" — это в большей степени психологическое противоборство. "Военнослужащие с обеих сторон измотаны и нуждаются в моральной поддержке", — сказал он.

По мнению Чжао, НАТО будет все больше вовлекаться в украинский конфликт. "Фактически НАТО уже участвует. Она обучает солдат, поставляет оружие, и ей остался последний шаг — направить туда свои войска", — сказал эксперт.

Россия, будучи мощной военной державой, не собирается проигрывать, так как не может себе этого позволить. И у нее есть средства и возможности, чтобы не допустить поражения. Например, в худшем случае она может применить оружие массового уничтожения, сказал Ян.

Согласно ежегодному докладу норвежской разведки, Москва впервые за последние 30 лет начала отправлять на боевую службу в Балтийское море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.

Европейский Союз работает над десятым пакетом антироссийских санкций. По сообщениям СМИ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что они затронут экспорт страны на сумму в 10 миллиардов евро и "еще больше истощат ее военную машину".

Риск применения Москвой тактического ядерного оружия увеличивается, и международное сообщество должно начать работу по деэскалации конфликта вместо того, чтобы подливать масла в огонь, сказал Ян.

Проблеск надежды на мир

Аналитики считают, что инициатором эскалации являются Соединенные Штаты. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что руководство США призналось в своей причастности к подрыву трубопроводов "Северный поток". Разоблачительные материалы на эту тему также опубликовал американский ветеран следственной журналистики Сеймур Херш (Seymour Hersh).

С другой стороны, заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И (Wang Yi) отправился в турне по Франции, Италии, Венгрии и России по приглашению правительств четырех государств. Поездка продлится с 14 по 22 февраля.

Ван, являющийся членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, также примет участие в работе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. По сообщению агентства "Синьхуа", он выступит там с речью, в которой подтвердит приверженность Китая мирному развитию и расскажет о позиции Пекина по важнейшим международным вопросам.

"Украинский конфликт наверняка окажется в центре внимания во время турне Ван И. График поездки показывает, что Китай будет играть конструктивную посредническую роль, содействуя диалогу и достижению мира, особенно в отношении обменов между Россией и другими европейскими странами", — сказал Ян Цзинь.

В отличие от США, Китай всегда занимал нейтральную позицию, призывая все стороны резрешить споры посредством политических переговоров и выражая надежду, что ситуация будет урегулирована и военный конфликт удастся в скором времени окончить, отметил Ян.

По мнению аналитиков, продолжение и эскалация конфликта будут иметь существенные негативные последствия для Европы, России, Украины, зарубежных поставщиков энергоресурсов и даже для китайской инициативы "Один пояс — один путь". А Вашингтон, создающий препятствия на пути мирного урегулирования, явно больше всех выигрывает от затягивания боевых действий.

"США многого добились из того, что хотели, будь это энергоресурсы, интересы военно-промышленного комплекса, усиление НАТО, ужесточение контроля над ЕС или нанесение ущерба России ценой жизней украинцев. И они не против получить еще больше", — сказал Чжао Хуэйжун.

В то же время США каким-то образом взяли в свои руки бразды правления украинским конфликтом и определяют его темпы. Помощь Вашингтона Киеву ограничена. Он помогает последнему обрести определенный боевой потенциал, но не обеспечивает в полной мере его потребности для достижения быстрой победы, поскольку это лучший способ измотать и обескровить Москву, сказал Чжао.

Автор: Ван Ци (Wang Qi)