Войти
Военное обозрение

«Росэлектроника» вышла на этап финальных испытаний усовершенствованного антидронового комплекса «Защита»

404
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг "Росэлектроника" усовершенствовал разработанный для нейтрализации беспилотников комплекс "Защита", расширив диапазон обнаружения сигналов управления БПЛА. Обновленную систему планируется продемонстрировать широкой публике на международном форуме "Армия-2023", который пройдет летом.

Новый мобильный комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Защита" был представлен в 2021 году. Весь комплекс умещается в трех кейсах, на его развертывание требуется 30 минут. "Защита" способна определять тип беспилотника, подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Комплекс работал в диапазоне частот до 6 ГГц, но в связи с появлением беспилотников, работающих на частотах гораздо выше, было принято решение повысить диапазон до 8 ГГц. В настоящее время разработчик вышел на этап финальных испытаний.

Разработчик комплекса НИИ "Вектор" завершает работу над опытным образцом обновленного комплекса противодействия беспилотникам "Защита" для проведения финальных испытаний. Планируем представить его в рамках военно-технического форума "Армия-2023

приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

Комплекс "Защита" незаметен для перехватывающих устройств противника, он имеет пассивную РЛС, использующую сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться незамеченным в условиях противодействия противника. Он способен опознавать летательные аппараты на дальности 12 км, определяя их тип, а на расстоянии до 2 км - разрывать канал связи с беспилотником.

Разработчик позиционирует "Защиту" как комплекс, который можно применять как в военной, так и в гражданской сфере. Тем более, что пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.05.2022
В России разработали портативную РЛС для защиты от дронов
21.10.2021
Ростех завершил испытания модуля акустической разведки "Атака-Шорох"
01.04.2021
«Ростех» назвал сроки серийных поставок комплекса управления ПВО «Магистр»
26.11.2019
Интервью с генеральным директором АО "Челябинский радиозавод "Полёт" Александром Нестеровым
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
15.05.2019
"Премьер" воздушного океана и "Безопасный город"
02.09.2016
Станции сотовых операторов начнут использовать в системе российской ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 10:37
  • 2
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина