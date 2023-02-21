«Росэлектроника» вышла на этап финальных испытаний усовершенствованного антидронового комплекса «Защита»

Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг "Росэлектроника" усовершенствовал разработанный для нейтрализации беспилотников комплекс "Защита", расширив диапазон обнаружения сигналов управления БПЛА. Обновленную систему планируется продемонстрировать широкой публике на международном форуме "Армия-2023", который пройдет летом.

Новый мобильный комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Защита" был представлен в 2021 году. Весь комплекс умещается в трех кейсах, на его развертывание требуется 30 минут. "Защита" способна определять тип беспилотника, подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Комплекс работал в диапазоне частот до 6 ГГц, но в связи с появлением беспилотников, работающих на частотах гораздо выше, было принято решение повысить диапазон до 8 ГГц. В настоящее время разработчик вышел на этап финальных испытаний.

Разработчик комплекса НИИ "Вектор" завершает работу над опытным образцом обновленного комплекса противодействия беспилотникам "Защита" для проведения финальных испытаний. Планируем представить его в рамках военно-технического форума "Армия-2023

приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

Комплекс "Защита" незаметен для перехватывающих устройств противника, он имеет пассивную РЛС, использующую сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться незамеченным в условиях противодействия противника. Он способен опознавать летательные аппараты на дальности 12 км, определяя их тип, а на расстоянии до 2 км - разрывать канал связи с беспилотником.

Разработчик позиционирует "Защиту" как комплекс, который можно применять как в военной, так и в гражданской сфере. Тем более, что пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов.