Войти
Военное обозрение

В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

332
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба «Блумберг» пишет о выводах, сделанных так называемой экспертной группой МАГАТЭ по Ирану. В вышедшей статье говорится о том, что эта экспертная группа сделала вывод о способности Ирана обогащать уран до 84%.

Из материала:

Сделан вывод о том, что Иран смог добиться обогащения урана до 84 процентов. К такому выводу эксперты МАГАТЭ пришли после осуществлённой на прошлой неделе проверки.

Подчёркивается, что никогда прежде Ирану не удавалось достичь подобного уровня обогащения ядерного топлива.

В МАГАТЭ подчёркивают, что до получения ядерного оружия Ирану осталось повысить уровень обогащения урана на 6 процентов.

Интересна и формулировка, которую используют в организации:

Предстоит выяснить, добивался ли Иран столь высокого уровня обогащения урана преднамеренно, или же это произошло технически вследствие накопления топлива в соединяющей IR6 (центрифуги – прим. «ВО») арматуре.

Ранее утверждалось, что Иран без уведомления МАГАТЭ внёс изменения в конструкцию центрифуг, и это к началу 2023 года позволило ему получить уран, обогащённый до 60%. Получается, что примерно за месяц-полтора обогащение урана в этой стране выросло ещё на 14%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.06.2020
США пообещали помешать Ирану купить российские истребители
08.06.2020
США передали России проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана
27.02.2017
У России скоро появится ракета, невосприимчивая к ПРО (Il Giornale, Италия)
30.01.2017
Александр Евтеев: Основная наша задача – обеспечение информационной безопасности Ростеха
17.01.2017
Иран соблюдает договоренности по СВПД на заводе Фордо, заявил Амано
23.05.2011
Угроза распространения БР средней дальности и МБР крайне ограничена и характеризуется тенденцией к снижению - Генштаб
26.04.2011
Эта новая китайская ракета выглядит очень знакомо ("Strategy Page", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 16:09
  • 45091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 10:46
  • 7
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 10:37
  • 2
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:20
  • 182
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 21.02 02:03
  • 1
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина