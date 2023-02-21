В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

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Информационная служба «Блумберг» пишет о выводах, сделанных так называемой экспертной группой МАГАТЭ по Ирану. В вышедшей статье говорится о том, что эта экспертная группа сделала вывод о способности Ирана обогащать уран до 84%.
Из материала:
Подчёркивается, что никогда прежде Ирану не удавалось достичь подобного уровня обогащения ядерного топлива.
В МАГАТЭ подчёркивают, что до получения ядерного оружия Ирану осталось повысить уровень обогащения урана на 6 процентов.
Интересна и формулировка, которую используют в организации:
Ранее утверждалось, что Иран без уведомления МАГАТЭ внёс изменения в конструкцию центрифуг, и это к началу 2023 года позволило ему получить уран, обогащённый до 60%. Получается, что примерно за месяц-полтора обогащение урана в этой стране выросло ещё на 14%.