В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

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Информационная служба «Блумберг» пишет о выводах, сделанных так называемой экспертной группой МАГАТЭ по Ирану. В вышедшей статье говорится о том, что эта экспертная группа сделала вывод о способности Ирана обогащать уран до 84%.

Из материала:

Сделан вывод о том, что Иран смог добиться обогащения урана до 84 процентов. К такому выводу эксперты МАГАТЭ пришли после осуществлённой на прошлой неделе проверки.

Подчёркивается, что никогда прежде Ирану не удавалось достичь подобного уровня обогащения ядерного топлива.

В МАГАТЭ подчёркивают, что до получения ядерного оружия Ирану осталось повысить уровень обогащения урана на 6 процентов.

Интересна и формулировка, которую используют в организации:

Предстоит выяснить, добивался ли Иран столь высокого уровня обогащения урана преднамеренно, или же это произошло технически вследствие накопления топлива в соединяющей IR6 (центрифуги – прим. «ВО») арматуре.

Ранее утверждалось, что Иран без уведомления МАГАТЭ внёс изменения в конструкцию центрифуг, и это к началу 2023 года позволило ему получить уран, обогащённый до 60%. Получается, что примерно за месяц-полтора обогащение урана в этой стране выросло ещё на 14%.