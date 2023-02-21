Депутат Саблин сообщил об эффективности ЧВК "Вагнер"

По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне, у БАРС "Каскад" налажен обмен информацией с ЧВК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ЧВК "Вагнер" проявляет себя в ходе СВО как эффективная структура, с ней налажено взаимодействие. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, возглавляющий подразделение аэроразведки БАРС "Каскад".

"Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы - члены нашего "Боевого братства" (всероссийская общественная организация ветеранов - прим. ТАСС), которые с честью там воюют. Взаимодействие есть", - сказал Саблин.

По его словам, у БАРС "Каскад" налажен обмен информацией с ЧВК.

"Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, они эффективно отрабатывают", - пояснил он.