В Госдуме сообщили об обновлении подхода Минобороны к снабжению войск

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин отметил необходимость современных технологических решений для успеха специальной военной операции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минобороны России меняет свой подход к материально-техническому снабжению, для успеха специальной военной операции (СВО) необходимы современные технологические решения. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, возглавляющий подразделение аэроразведки БАРС "Каскад".

"Министерство обороны обновляет подход к материально-техническому снабжению войск. [Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник] Михаил Евгеньевич Мизинцев, который возглавляет сейчас это направление работы, - честный, работоспособный и эффективный человек. Все мы надеемся, что эта работа будет развиваться успешно", - сказал он.

Саблин выразил уверенность в том, что для успешного завершения СВО необходимо "развивать и использовать современные технологические решения". "Я возглавляю подразделение аэроразведки БАРС "Каскад". Без получения, обработки, использования информации о противнике эффективно воевать невозможно", - отметил он.

В целом, по словам депутата, линия боевого соприкосновения сейчас стабильна. "На некоторых направлениях идут позиционные бои, на некоторых направлениях мы наступаем", - резюмировал он, заметив, что на передовой есть "снарядный голод".