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ТАСС

Писториус считает, что ближайшие недели станут решающими для Украины

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ Anna Szilagyi

Министр обороны ФРГ при этом отметил, что этот период не определит исход конфликта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следующие несколько месяцев станут решающими для Украины. Такое мнение озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg, опубликованному в понедельник.

"Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины, - приводит агентство слова Писториуса, сказанные в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. - Как мы уже поняли из (заявлений - прим. ТАСС) генерала Марка Милли, сделанных несколько месяцев назад, и после встречи в Рамштайне осенью, приоритетной задачей для нас является [...] обеспечение противовоздушной обороны. В течение трех месяцев нам необходимо добиться создания (на Украине - прим. ТАСС) надежной, рабочей ПВО".

Глава германского оборонного ведомства также уточнил, что указанный период действительно важен, но он не определит исход конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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