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Вестник Мордовии

Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3

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Источник изображения: Фото: ПАО Курганский машиностроительный завод

Российские БМП-3 стали первыми в мире боевыми машинами пехоты, на которых начали устанавливаться комплексы активной защиты. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Облегченный вариант КАЗ "Арена-Э", весящий 900 кг, может перехватывать подлетающие вражеские противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты ручных и станковых гранатометов различных типов.

Для этого на "тройку" устанавливают специальное оборудование, радиолокационную станцию, обнаруживающую атакующие боеприпасы, а на башне монтируют защитные элементы, сбивающие ПТУР и реактивные гранаты плотным потоком осколков.

В результате шансы БМП выжить на современном поле боя повышаются во много раз. Демонстрировавшийся вариант также получил дополнительную защиту боковых проекций, способную, как сообщалось, выдерживать попадания 12,7-мм пуль, выпущенных из пулеметов и снайперских винтовок.

Высокая подвижность обеспечивается установкой 660-сильного двигателя УТД-32.

Для БМП-3 были разработаны и другие варианты защиты. Например, устанавливались всем известные "красные глаза" - комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1". Его прожекторы срывают наведение управляемого ракетного вооружения, кроме того, создают помехи системам управления огнем, имеющим лазерные дальномеры.

Разработанная для курганских машин "реактивная броня" предохраняет технику от кумулятивных боеприпасов. Интересно, что после навешивания таких блоков, БМП сохранили способность вправь преодолевать водные преграды.

В настоящее время в ходе специальной операции применяются модификации, имеющие решетки и стальные противопульные экраны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Курганмашзавод
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
21.02.2023 07:17
Цитата, q
Российские БМП-3 стали первыми в мире боевыми машинами пехоты, на которых начали устанавливаться комплексы активной защиты.
И было это 20 лет назад, уже при "мудрейших", но поехали эти комплексы АЗ не в российскую армию,  к тому времени изрядно потрепанную в двух чеченских войнах, а в арабские эмираты, где генералы беспокоились о безопасности солдат.

Нынешний, комплекс ДЗ совсем не «новейший" и ни чем не отличается от разработанного 20 лет назад.
Просто НИОКР «Каркас» обозвали «Кактусом».
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№2
21.02.2023 10:37
Вот если бы было сообщение,что компекс устанавливается на ВСЕ выпускаемые и уже выпущенные БМП -3. вот это было бы просто отлично. А пока серийно КАЗ устанавливает только одна страна Израиль.
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