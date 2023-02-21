"Росэлектроника" в 2023 году покажет улучшенный "антидронный чемоданчик"

Мобильную систему противодействия беспилотникам "Защита" представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Усовершенствованную мобильную систему противодействия беспилотникам "Защита" с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 ГГц могут представить на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) в преддверии международной выставки IDEX 2023.

"Разработчик комплекса НИИ "Вектор" завершает работу над опытным образцом обновленного комплекса противодействия беспилотникам "Защита" для проведения финальных испытаний. Планируем представить его в рамках военно-технического форума "Армия-2023", - рассказали там.

В июне 2022 года в "Росэлектронике" сообщили о работе над увеличением диапазона обнаружения сигналов управления "Защиты" до 8 ГГц в связи с развитием беспилотных технологий. Изначально комплекс работал в диапазоне частот до 6 ГГц. Однако, как объясняли в холдинге, флагманские модели ключевых производителей беспилотной техники уже могут работать на частотах выше 6 ГГц.

Комплекс "Защита" обнаруживает и противодействует дронам-нарушителям в секторе от 30 до 360 градусов, что, в отличие от купольных систем, позволяет использовать его для прицельного подавления конкретных дронов-нарушителей в заранее выявленном поддиапазоне частот. Это одно из ключевых преимуществ, которое позволяет применять систему на объектах, где используются беспилотники. Система невидима для других радиолокационных станций и устойчива к радиопротиводействию, помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут.

Комплекс может опознавать летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 км определять, что это - самолет, вертолет или конвертоплан. "Защита" способна обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом в рабочем диапазоне от 400 до 6 000 МГц в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.