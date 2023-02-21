"Росэлектроника" сообщила об интересе иностранных заказчиков анти-БЛА комплексами "Защита"

С некоторыми из заказчиков взаимодействие находится уже на стадии подписании контракта

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 20 февраля. /ТАСС/. Иностранные заказчики заинтересованы в приобретении российской системы противодействия беспилотникам "Защита", взаимодействие с некоторыми из них находится на этапе подписания контракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) в преддверии международной выставки вооружений IDEX 2023.

"Работа по продвижению "Защиты" идет достаточно активно. Есть ряд иностранных заказчиков, которые проявляют реальный интерес к комплексу. Где-то этот интерес уже на этапе подписания контракта, где-то на более ранней стадии", - сообщили в холдинге.

Комплекс "Защита" разработан предприятием холдинга - НИИ "Вектор". Он может опознавать летательные аппараты в секторе от 30 до 360 градусов и на расстоянии до 12 км определять, что это - самолет, вертолет или конвертоплан. "Защита" способна обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом в рабочем диапазоне от 400 до 6 000 МГц в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий.

В июне 2022 года в "Росэлектронике" сообщили о работе над увеличением диапазона работы "Защиты" до 8 ГГц.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.