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ТАСС

Президент Польши призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после конфликта

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Анджей Дуда отметил, что обещания альянса о гарантиях безопасности могли бы сыграть важную роль для Украины и боевого духа военнослужащих

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО следует предоставить Украине гарантии безопасности по завершении текущего конфликта.

По его мнению, обещания альянса о гарантиях безопасности могли бы сыграть важную роль для Украины и боевого духа военнослужащих, поскольку показали бы, что "НАТО стоит с ними". В опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times Дуда отметил, что Киев, понимая невозможность вступить в НАТО сейчас, ожидает партнерства с альянсом в виде "определенного вида гарантий безопасности".

Согласно изданию, гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут выглядеть как юридически закрепленное обязательство лидирующих стран альянса, таких как США, Великобритания и Франция, предоставить военную помощь Киеву в случае возможной будущей агрессии в отношении республики. Бывший генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен сравнил эти предложения с гарантиями США в отношении безопасности Израиля.

В преддверии визита президента США Джо Байдена в Польшу, который пройдет 20-22 февраля, Дуда также призвал главу Белого дома указать на незыблемость статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. Дуда подчеркнул, что приезд Байдена окажет "огромное влияние" на "весь восточный фланг НАТО". "Это также сигнал американским инвесторам, - добавил польский президент. - Это безопасное место, в которое можно инвестировать". Кроме того, Дуда выступил за скорейшую передачу Украине танков Leopard 2 и запчастей для них. 

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Продукция
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