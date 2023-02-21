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В России оценили перспективы экспортного дрона «Куб»

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Беспилотник «Куб»
Беспилотник «Куб».
Источник изображения: kalashnikov.media

Экспортная версия российского дрона-камикадзе «Куб», которую покажут на международной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), может заинтересовать потенциальных покупателей. Такое мнение военный эксперт Игорь Коротченко высказал в беседе с Пятым каналом.

По его словам, беспилотник-камикадзе «Куб-Э» позволяет выявлять цели на поле боя и поражать их высокоточным ударом.

«Это новейшая разработка, которая хорошо показала себя в ходе боевых действий, и будет представлять интерес для потенциальных зарубежных покупателей российского оружия», — сказал аналитик. Он отметил, что ряд стран предпочитают покупать российское оружие, поскольку Россия является надежным поставщиком.

Ранее стало известно, что экспортную версию барражирующего боеприпаса «Куб» впервые представят на Ближнем Востоке. Аппарат с электрической силовой установкой может провести в полете до 30 минут.

В январе 2022 года группа компаний «Калашников» сообщила, что беспилотник «Куб» получил паспорт экспортного облика, который позволит поставлять дроны-камикадзе на экспорт.

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ОАЭ
Россия
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