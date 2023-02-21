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ИноСМИ

Сербия лавирует: всегда с Европой, никогда против России

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Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда
Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда.
Источник изображения: © РИА Новости Александар Джорович

News.bg: в поведении Белграда чувствуется стремление соскочить с российской орбиты

Желания Белграда и Приштины найти выход из тупика недостаточно для разрешения косовского вопроса, пишет News.bg. Многолетнюю конфронтацию невозможно преодолеть по свистку Запада. Однако в поведении Вучича автор статьи увидел желание сербов соскочить с российской орбиты.

Димитар Петров

Напряженность между Сербией и Косово – сама по себе серьезная внешнеполитическая тема, но, похоже, ей суждено остаться в тени других событий – конфликта России и Украины, а теперь еще и землетрясений в Турции и Сирии. Да и эпопея Болгарии с Республикой Северная Македония способствует тому, что новости из Белграда и Приштины остаются на втором плане.

А было время, когда за конфликтом в Косово следил весь мир. Для нас он даже стал "счастливым билетом на вступление в НАТО" - считается, что предоставление Болгарией воздушного коридора весной 1999 года подтвердило принятие страны в Альянс. С тех пор ситуация там не такая кровавая, но довольно взрывоопасная. И определенно заслуживающая внимания.

До недавнего времени считалось, что там неразрешимая головоломка - в Белграде нет политика, который был бы склонен идти на такие уступки Приштине; даже если бы он появился, он бы уже не был политиком, а может, и не остался бы в живых. Вот только…

В начале месяца не кто иной, как сам президент Сербии Александр Вучич заявил, что "Сербия должна продолжить переговоры с Косово о нормализации отношений в рамках последнего международного мирного плана, чтобы идти по пути членства в ЕС". Через несколько дней премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что принимает мирный план, предложенный ЕС, хотя и с оговорками, связанными с предоставлением больших прав косовским сербам, в том числе и созданием Ассоциации сербских общин.

Неужели на Западных Балканах намечается косовский хеппи-энд? И, что еще интереснее – Сербия все-таки поворачивается "на запад" после десятилетий "терок" с ЕС и США, дошедших даже до бомбардировок НАТО Югославии?

На первый вопрос пока рано отвечать. Заявленное с обеих сторон желание найти выход – необходимое, но не достаточное условие. Слишком остры подводные камни возможного соглашения, и многолетнюю конфронтацию вряд ли удастся преодолеть только по тому, что так велели сделать "с Запада". Или ради все еще воображаемого "европейского будущего". Особенно в контексте проблем, которые испытывает сам ЕС (энергетический кризис, инфляция), а также сигналов слабости, которые излучает Брюссель на геополитической арене. В последнее время "европейская перспектива" стала обесцениваться и уже не так привлекательна, как в конце прошлого и начале этого века, когда Болгария, например, находилась в положении Сербии и Косово.

Второй вопрос наталкивает на размышления.

В конце января Вучич вновь вместе с уходящим президентом Чехии Милошем Земаном осудил действия России на Украине. Тот самый Земан, которого долгое время воспринимали как пророссийского государственного деятеля, нарушающего стройность "европейского хора" в отношении Кремля. Прямо как Вучич и Сербия в целом.

Если мы вернемся еще назад, то вспомним, сколько энтузиазма было у президента Сербии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией - он заверял, что следующий подобный объект должен связать Болгарию с Сербией. Так и его страна "освободится" от российского газа. Недавно было положено начало болгаро-сербскому газовому соединению.

Стоит учитывать все эти "европейские" сигналы из Сербии, на протяжении многих лет считавшейся самым верным союзником Москвы в Европе. Но и удивляться не стоит.

В конце прошлого года я намекал, что не стоит недооценивать "европейскую перспективу" Белграда, и напомнил, что исторически у Сербии были хорошие отношения с Западной Европой и США, а последние десятилетия относительной изоляции – скорее исключение. Постановка нашего западного соседа "на европейские рельсы" не должна нас удивлять, хотя пока сигналы в основном односторонние. В Брюсселе, Париже и Берлине, да и в Вашингтоне наверняка обратили внимание на этот "поворот" главы сербского государства. Признание Евросоюзом – лишь вопрос времени, а если этого вдруг не случится, вина будет целиком на Европе – упустить такой исторический шанс консолидировать не только Балканы, но и континент в целом.

Конечно, "европейская перспектива" Сербии не равна "евроатлантической". Тема "НАТО" крайне болезненна для сербов, об этом и сам Вучич на днях говорил. Но нет никаких сомнений, что сербы пытаются соскочить с российской орбиты.

Последнее никоим образом не означает, что отношения Белграда и Москвы будут разорваны. Едва ли дым от скандала о связях Сербии и ЧВК "Вагнер" без огня, а то, что в болгаро-македонском споре Россия и Сербия играют в одной команде (Скопье), более чем очевидно. Однако геополитическая гибкость, демонстрируемая Сербией, становится более заметной. Есть чему нам поучиться.

Александр Вучич создает впечатление, что пытается лавировать между Москвой и Брюсселем. Всегда с Европой, никогда против России – по аналогии с фразой, произнесенной, как говорят, царем Борисом III в годы Второй мировой войны. Странно, что Белград ведет себя так, когда отношения ЕС и РФ находятся в самой низкой точке, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот шаг может принести Белграду бонусы.

И если/когда это произойдет, нам будет горько от того, что у сербов дела налаживаются, а мы не смогли заручиться поддержкой Европы в наших спорах со Скопье.

И это еще нынешняя сербская дипломатия не следует заветам Пашича…

По легенде, премьер-министр Сербии Никола Пашич однажды сказал послу Сербии в Константинополе: "Чтобы проводить политику, нужно либо денег получить, либо по заднице. Денег нет – действуйте!"

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