Украина не сможет вступить в НАТО

Bloomberg: Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем

Украина не сможет стать частью НАТО в обозримом будущем, пишет Bloomberg. Однако Запад будет стремиться сохранить Киев как своего союзника и партнера, которого нужно консультировать, обучать и снабжать оружием и припасами.

Киев не сумеет добиться членства в этой организации, однако он все же может рассчитывать на тесные и продолжительные партнерские отношения с Европой и Соединенными Штатами.

Хал Брэндс (Hal Brands)

Во время Второй мировой войны союзники начали планировать послевоенную эпоху задолго до того, как победа появилась на горизонте. Теперь, когда российско-украинский конфликт приближается к годовой отметке, пришло время Киеву и Западу сделать то же самое.

Несомненно, Украина не побеждает в нынешнем конфликте, а с учетом того, что Россия активно готовится к весеннему наступлению, от урегулирования конфликта нас могут отделять месяцы или даже годы. Но когда на Украине все же наступит мир, ей все равно придется каким-то образом обеспечивать свою безопасность от российского режима, который едва признает ее право на существование. Справедливо это или нет, но Украина, скорее всего, не сможет решить эту проблему, став союзницей Соединенных Штатов в рамках организации НАТО. Между тем Киев еще много лет будет нуждаться в поддержке Запада.

Даже когда военные конфликты заканчиваются, условия, приведшие к их началу, могут сохраняться. Президент России Владимир Путин ясно продемонстрировал, что [...] даже если он или его преемник в какой-то момент будет вынужден заключить мирное соглашение или просто снизить интенсивность конфликта, позже Москва сможет возобновить военные действия, если посчитает нужным.

Таким образом, план "А" для Украины – это членство в Организации Североатлантического договора, и это устремление было закреплено в украинской конституции. Не слишком трудно понять почему. Членство в НАТО несет в себе золотой стандарт гарантий безопасности, а именно обещание самого сильного в мире альянса, в который входит единственная в мире сверхдержава, расценивать нападение на одного члена как нападение на всех. В современном мире нет более надежной защиты.

Увы, Украина вряд ли сумеет вступить в НАТО. Альянс не принимает в свои ряды страны, у которых есть нерешенные пограничные или территориальные споры, не говоря уже о полузамороженных конфликтах на их территории, потому что альянс не хочет превращать проблемы новых членов в собственные. Таким образом, если только этот конфликт не завершится отводом всех российских войск и полной капитуляцией России в вопросах территориальной целостности Украины, Киев, вероятнее всего, останется за бортом – станет жертвой жестокой иронии, когда то самое условие, которое делает членство в НАТО столь желанным, одновременно с этим делает его невозможным.

Разумеется, любой клуб, который создает свои собственные правила, в состоянии их изменить. Но НАТО действует на основании принципа консенсуса, и крайне маловероятно, что все 30 его членов захотят выступить против России, если конфликт возобновится. Как сказал президент США Джо Байден, он не станет "сражаться в третьей мировой войне на Украине".

Возможно, Украина заслуживает членства в НАТО: она проявила невероятное мужество и способность противостоять главному противнику альянса. Но в глобальной политике слово "заслуживает" значит довольно мало.

План "Б" подразумевает, что Украина должна сохранить связь с Западом, но при этом формально не быть членом НАТО – и что ее очень сильная армия будет самостоятельно защищать ее независимость.

Скорее всего, после окончания текущего конфликта Украина станет одной из самых сильных военных держав в Европе. Ни одно государство на континенте не будет относиться к обороне серьезнее, и у Украины появятся огромные резервы подготовленной военной силы. Ее армия, которая сейчас осуществляет переход от оружия советского стандарта к вооружениям натовского образца, получит в свое распоряжение оружие гораздо более высокого качества, чем то, которое было у нее до начала конфликта, в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и танки "Абрамс".

Это связано со вторым компонентом украинской безопасности, а именно с тесным и продолжительным партнерством, в рамках которого западные страны будут консультировать и помогать в подготовке украинских вооруженных сил, одновременно поставляя Киеву оружие и материальные средства, необходимые ему для самообороны.

Эта модель уже постепенно обретает свою форму. Танки "Абрамс", которые Байден пообещал передать Украине, – это сложная современная военная техника, поставки которой влекут за собой существенные сложности в плане логистики и обеспечения. Это такая техника, которую Вашингтон предоставляет только в том случае, если он планирует и дальше тесно взаимодействовать с ее получателем.

Отдельные члены НАТО могут пойти еще дальше. Страны у восточных рубежей альянса – а именно Польша и государства Балтии – как и Украина испытывают экзистенциальный страх перед Россией и тоже стараются укрепить свои вооруженные силы. Со временем может даже появиться "новый Варшавский договор" – военный блок восточноевропейских государств, и на этот раз его целью станет защита свободы, а не подавление.

Такая стратегия несет в себе целый ряд вызовов. История, скажем, польско-украинских отношений не была абсолютно безоблачной, поэтому один из актуальных вопросов заключается в том, могут ли нынешние угрозы помочь странам Восточной Европы преодолеть их прошлые разногласия. План "Б" – это второе наилучшее решение для Украины, потому что, как показывает текущий конфликт, разница между "членом НАТО" и "близким партнером в области безопасности" может оказаться экзистенциальной. Кроме того, Соединенным Штатам не стоит недооценивать возможные последствия.

Украина создает очень внушительные вооруженные силы. Однако у нее возникнут серьезные трудности в том, чтобы их поддерживать, поскольку военный конфликт уже разрушил экономику страны. Имеющихся замороженных российских активов не хватит, чтобы оплатить восстановление страны, даже если Вашингтон и другие западные страны решат выбрать этот вариант действий.

Таким образом, Украина, скорее всего, останется экономической подопечной Запада, а Вашингтону и его союзникам придется финансировать оборону этой страны в обозримом будущем. Даже если Киев не вступит в НАТО, окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной.