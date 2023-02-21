Макрон и Зеленский обсудили вопросы усиления военной помощи Киеву

Как сообщил представитель Елисейского дворца, президент Франции также подтвердил свою приверженность "плану Зеленского" из 10 пунктов и заверил украинского коллегу, что поддержит его инициативу на международной арене

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил с ним вопрос усиления и ускорения военной помощи Киеву. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, президенты "обсудили обязательства, взятые европейскими партнерами и странами НАТО во время Мюнхенской конференции по безопасности относительно необходимости усилить и ускорить военную поддержку Украины". "Президент Франции подтвердил свою приверженность "плану Зеленского" из 10 пунктов и заверил его, что поддержит эту инициативу на международной арене во время следующих дипломатических мероприятий", - добавил представитель Елисейского дворца.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 17 по 19 февраля.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент Франции заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, Министерство Вооруженных сил Франции сообщало, что 1 февраля было подписано соглашение о передаче Украине радара Ground Master 200. Также сообщалось о достижении соглашения с Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster 30 для оснащения систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba).

В субботу министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню проинформировал, что обещанные Парижем колесные танки AMX-10RC будут доставлены на Украину в конце следующей недели.

Зеленский на саммите Группы двадцати в ноябре прошлого года выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий.