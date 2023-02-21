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ТАСС

РАН разместит пять телескопов в Африке, Азии и Латинской Америке

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ИПМ им. М.В. Келдыша
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии.
Источник изображения: www.kiam.ru

Приборы будут использоваться для наблюдения за космическим мусором

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пять российских телескопов для наблюдения за космическим мусором будут размещены в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, распространенном в воскресенье.

"В рамках второго этапа конкурса ООН, намеченного на 2024 год, предполагается размещение пяти телескопов в странах Африки, Азии и Латинской Америки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИМП.

С 6 по 17 февраля проходила 60-я сессия научно-технического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, на которой ИПМ представил доклад о состоянии и перспективах ISONscope - совместной инициативы ИМП им. М. В. Келдыша и Управления по вопросам космического пространства ООН. Программа ISONscope направлена на передачу малых телескопов развивающимся странам.

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