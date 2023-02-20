У границ Беларуси появится дивизия с возможностями совершать диверсии техногенного характера.

Генерал Норберт Ивановский, автор концепции создания на границе с Беларусью 1-й пехотной дивизии Легионов рассказал об этапах формирования пятого соединения в составе сухопутных войск Польши.

По словам генерала, 1-я пд «легионов» станет крупнейшим высокомобильным соединением польской армии на восточном фланге Польши, которое будет дислоцироваться между 16-й и 18-й механизированными дивизиями Войска Польского. Это будет дивизия с сильнейшей огневой мощью, способная быстро перемещать силы в заданный район для сдерживания потенциального агрессора (России и Беларуси).

Кроме того, Ивановский подчеркнул, что это также будет дивизия с возможностями действовать в условиях кризиса невоенного характера, например, поддерживать специализированные институты государства в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф. Между прочим, аналогичные задачи призваны решать территориальные войска Польши.

Главным образом польское министерство обороны сообщает, что 1-я пд будет состоять из четырех бригад, в каждой из них – по четыре батальона. Ранее было заявлено о размещении командования, штаба и батальона связи дивизии в Цехануве. Общевойсковые бригады будут размещаться в населенных пунктах Кольно, Граево, Червоны Бор и Бродница. В Илаве будет так же создана артиллерийская бригада. Также появятся и отдельные батальоны, среди прочего, в Броднице и Белостоке. Подразделения поддержки и обеспечения будут расположены в Вельбарке, Хелме, Остроленке и Ломже. Отличительной особенностью 1-й пд станет формирование в ее составе батальона РХБЗ. В настоящее время таковых подразделений еще нет ни в одной из четырех дивизий сухопутных войск Польши.

Как отмечает генерал Ивановский, такое подразделение необходимо в сегодняшних реалиях не только на случай вооруженного конфликта или так называемого периода нарастания военной угрозы, но и, как уже отмечалось, на случай возникновения угроз природного или техногенного характера, имеется в виду, например, выброс отравляющих веществ или заражение местности. Поэтому дивизия будет иметь в своем составе силы и средства, способные нейтрализовать такого рода угрозы. По факту же, силы способные нейтрализовать такую угрозу одновременно будут способны организовать такого рода инциденты – рядом ведь Островецкая АЭС.

Таким образом, речь идет о размещении непосредственно у границы Беларуси войск с возможностями совершения диверсий (разрушений) на радиационно, химически и биологически опасных объектах или нанесения потерь применением огнеметно-зажигательных средств.

Следует также обратить внимание, что создание 1-й пд начнется именно с формирования разведывательных, саперных и РХБЗ подразделений, а затем уже планируется приступить к созданию мотопехотных и танковых, а на следующем этапе – механизированных и подразделений обеспечения и охраны. По различным оценкам весь процесс займет от 2-х до 3-х лет.

Силы и средства дивизии будут развернуты в полосе к востоку от реки Висла, и населенные пункты, в которых они будут созданы, выбирались тщательно, с учетом выводов из оценки как географической, так и оперативной обстановки. В частности, по словам польского генерала, принималась во внимание необходимость подготовки комплекса казарм, штабов и жилищной инфраструктуры для размещения личного состава и техники. Однако по мере реализации плана формирования соединения военнослужащие смогут использовать временную инфраструктуру, то есть контейнерные городки. Отдельные подразделения Войска Польского уже несут службу таким образом.

Кроме наличия парково-казарменного фонда, при выборе мест дислокации подразделений дивизии, принимались во внимание еще демографическая ситуация и ситуация на рынке труда. В вышеуказанных населенных пунктах изучалась структура занятости, уровень безработицы, доступность образования или медицинских услуг, а также жилищная инфраструктура. Устанавливалось, станет ли армия конкурентоспособным работодателем. Не секрет, что Войско Польское не всегда может конкурировать с другими организациями, чтобы привлечь молодых людей в свои ряды.

Для укомплектования дивизии планируется набирать добровольцев, в частности, из числа проходящих базовую военную службу, активного и пассивного резерва. Также планируется обращать особое внимание на военнослужащих территориальных войск, которые хотят стать профессиональными военнослужащими, но не имеют такой возможности в своих частях.

Отмечается, что подготовка личного состава 1-й пд может стать своего рода вызовом, из-за загруженности польских полигонов войсками НАТО. В связи с этим польский генерал инициировал возвращение дивизионных учебных центров. В итоге сообщается, что два таких будут построены в Червоном Бору и Слюбове.

Что касается комплектования дивизии вооружением и военной техникой, то это должны быть только новые образцы как польского производства, так и из Южной Кореи, США или Турции. Сообщается, что дивизия будет вооружена корейскими танками K2 и американскими «Абрамсами», а также самоходными гаубицами Krab и K9.

Варшава не скрывает намерения расширить сухопутные войска с четырех до шести дивизий, а в целом нарастить численность Войска Польского до 300 тысяч человек. Глава минобороны страны М.Блащак не раз подчеркивал, что наряду с новыми дивизиями Польша планирует укреплять и уже имеющиеся и для достижения этих целей Польша должна обзавестись как минимум тысячей танков К2 и 366 танками Abrams, РСЗО, ЗРК, гаубицами и другими современными образцами вооружений.

По словам Блащака, изменения в армии связаны с изменениями в геополитической обстановке, а также с необходимостью оперативно отвечать на новые вызовы. Однако очевидно, что за наращиванием Варшавой военного потенциала стоят США. Вашингтон использует Польшу, в том числе и как военный рычаг давления на Беларусь и Россию с целью не допустить реализации ими своих стратегических целей.

Как видим, Варшава в ближайшие годы намерена развернуть у белорусских границ дополнительно группировку войск, численностью более 10 тыс. человек. С учетом уже имеющихся польских и натовских сил, значительное усиление Войска Польского на восточном фланге создают дополнительные угрозы национальной безопасности Республике Беларусь. Данный факт западные страны постараются использовать для создания политических, экономических и военных рычагов давления на Союзное государство.

Николай Крылов