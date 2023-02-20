Как США угрожают российским спутникам

Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ?

Во время проведения круглого стола в Совете Федерации, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ), начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сделал важное заявление. Оно описывает угрозы, которым могут сегодня подвергаться российские космические аппараты со стороны потенциальных противников – и прежде всего США.

По словам генерала, "на современном этапе ими [американцами] разрабатываются, и некоторые образцы разработаны и проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период".

Нестечук уточнил, что малые боевые космические средства США могут выводиться на орбиту в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи типа OneWeb или Starlink. Кроме того, добавил генерал, в качестве носителя малых боевых космических систем сегодня активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.

Стоит предположить, что высказывание генерала Нестечука цитируется не совсем точно или же вырвано из контекста. Космическое пространство и отличается тем, что скрытно там сделать ничего нельзя. В условиях штатно ведущегося мониторинга на орбите отслеживаются практически все элементы крупнее волейбольного мяча. И спутники, и элементы космического мусора. Слежение производится круглосуточно в режиме реального времени при помощи российской системы контроля космического пространства (СККП), ведущей каталог всех объектов на орбите Земли.

В случае, если один из космических аппаратов противника начинает изменение орбиты и ускоряется, информация об этом сразу становится известной командованию Космических войск России. В космосе нет углов, из-за которых можно было бы скрытно "выскочить". С учетом космических расстояний, совершить скрытый маневр вообще малореально.

Точно так же под вопросом и высказывание о возможности использовать орбиты OneWeb или Starlink, чтобы потом атаковать спутники связи. Основные спутники связи, как правило, расположены на геостационарных или геосинхронных орбитах, это несколько десятков тысяч километров от Земли. Орбиты той же Starlink расположены на высоте от 350 до 570 километров от Земли. С них до геостационара без разгонного блока не долететь, расстояние слишком большое.

Но возможно ли в принципе использовать малые боевые космические аппараты для атаки на спутники связи или другие спутники? Несомненно, и это в целом не так сложно.

Космический аппарат – сложный и хрупкий прибор, у него нет какой-то защиты и силового каркаса, это может помешать его работе и затруднит вывод в космос. Современные спутники – это термостабилизационная платформа из сотового алюминиевого сплава, на которой расположена электроника. Поэтому вывести из строя такой космический аппарат можно даже простым столкновением с ним, даже очень большая скорость не понадобится.

При наличии боевой части с минимальным количеством взрывчатки на космическом аппарате противника, спутник будет уничтожен с практически стопроцентной вероятностью. Единственный плюс тут только один: в космосе можно будет с уверенностью сказать, чей именно космический аппарат это сделал. Это не морское дно, в космосе сразу будет видно, кто именно совершил нападение. И если это сделают, например, США, это можно будет доказать стопроцентно.

Возможно, именно поэтому до сих пор пока не было зафиксировано ни одного прямого нападения на чужой коммерческий или государственный спутник. Однако в случае полномасштабного конфликта переход войны в космос – очень вероятный сценарий. Возможность оставить противника без больших спутников связи наверняка будет использована.

Правда, надо учесть, что подрыв космических аппаратов на наиболее используемых орбитах может привести к их замусориванию на тысячи лет. Современные технологии пока не могут дать дешевое и работоспособное решение этой проблемы.

К слову, космические державы не очень и скрывают свои работы в направлении космического оружия. Полтора года назад о его наличии рассказали китайские военные. Несколькими месяцами раньше о похожей технологии рассказали американцы.

В такой ситуации от реальных, а не киношных "Звездных войн", пока спасает только прозрачность космического пространства и нежелание нарушить статус-кво, сохраняющийся с начала космической эры. И да, тут сложно не согласиться с начальником Военно-космической академии имени Можайского: разрабатывать возможные варианты контроля и защиты от подобной атаки требуется уже сейчас.

Равно как и иметь планы оперативного восстановления спутниковой группировки в случае необходимости.

К слову, в той же программе СОИ 40-летней давности были и более серьезные и опасные космические разработки. Речь идет о проекте Brilliant Pebbles ("Бриллиантовая галька"), идея которого состояла в выведении на низкую околоземную орбиту нескольких сотен или тысяч космических аппаратов – перехватчиков баллистических ракет. Предполагалось, что каждый такой перехватчик сможет самостоятельно нацеливаться на запущенную баллистическую ракету, вычислять движение для перехвата и пытаться ее протаранить во время полета в космическом пространстве, когда ракета летит по баллистической траектории, не маневрирует, а потому наиболее уязвима.

В отличие от противоракет, которые должны уничтожать боеголовки, космические перехватчики нацеливались на сами баллистические ракеты. Цель больше, возможностей для маневрирования меньше, двигатели прекрасно подходят для инфракрасной головки самонаведения. А за счет скоростей столкновения перехватчику даже не нужна боевая часть – хватит кинетической энергии.

В 90-е годы от подобного проекта отказались, так как он требовал слишком большого количества запусков, чтобы вывести 6000 космических аппаратов. В наше время, когда вывод более 3000 спутников оказался по плечу компании Starlink, к этой идее наверняка тоже захотят вернуться.

И вот "Бриллиантовая галька" может оказаться в итоге гораздо опаснее, чем атака спутников связи.

Поэтому недооценивать возможность космической угрозы нельзя. Даже не выводя на орбиту запрещенное по закону о космосе 1962 года оружие массового поражения, можно нанести противнику очень серьезный ущерб.

А значит, действительно – в том числе и России нужны разработки и финансирование как на возможное предупреждение подобных угроз, так и для постоянного контроля за космическим пространством. От того, что реальные звездные войны не будут похожи на предсказанные фантастикой, менее опасными они от этого не становятся.

Михаил Котов