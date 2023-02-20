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Деловая газета "Взгляд"

Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

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ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности
ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности.
Источник изображения: кадр из видео

Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким.

В настоящее время в России строится серия фрегатов проекта 22350. Конструктивно это очень хорошие корабли. Предполагается, что в будущем их сменят большие по водоизмещению и сильнее вооруженные фрегаты проекта 22350М. Малозамеченной в последние дни прошла важная новость, касающаяся важных планов переоснащения этих кораблей. "Модернизированные фрегаты проекта 22350М, оснащенные корабельным ЗРК "Полимент-Редут", получат сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской оборонной промышленности.

Если эти намерения будут реализованы, новейшие фрегаты российского ВМФ получат так называемую "длинную руку" – дальнобойные средства воздушного поражения.

Может возникнуть вопрос: а точно ли нам надо стрелять на большие дальности? Надо. На текущий момент у палубной авиации ВМС США есть возможность нанесения комбинированного удара противокорабельными ракетами (Harpoon, LRASM) и противорадиолокационными ракетами AARGM-ER с дальностью пуска, приближающейся к 200 километрам. В силу очевидных факторов такой пуск будет возможен только с большой высоты. Для затруднения таких атак и нужны дальнобойные зенитные ракеты.

Но чтобы это оружие было получено и стало эффективным, и российской промышленности, и военным необходимо решить несколько задач.

Задача первая. Новая ракета для серийного корабля

Сначала выясним, как в принципе можно вооружить корабль ракетой, имеющей большую дальность. Проблема в том, что такие ракеты имеют и отличающиеся в большую сторону размеры.

Фрегаты проекта 22350 имеют в качестве радиолокационного комплекса (РЛК) связку из радиолокационной станции (РЛС) "Фурке-2", комплекса "Полимент" с антенными полотнами, обеспечивающими применение ЗРК, и ряда других систем. Что будут иметь будущие 22350М, мы точно не знаем, но скорее всего "Полимент" там тоже будет.

Радиолокационная система "Полимент" в связке с комплексом "Редут" и установками вертикального пуска (УВП) 3С97 вместе входят в состав ЗРК "Полимент-Редут". УВП 3С97 обеспечивают пуск ЗУР 9М96, дальность стрельбы которыми исчисляется десятками километров. На будущих кораблях будут применяться такие же пусковые установки, без вариантов. Сам комплекс очень хороший. И ракета очень хорошая.

Но иметь дальность побольше всегда полезно. Более того, "Полимент-Редут" мог бы стрелять в несколько раз дальше (хотя и не на 400 км), будь у него еще одна ракета плюсом к отличной 9М96. Таким образом, прежде всего необходимо интегрировать в состав действующего комплекса ракету с большей дальностью.

Наиболее подходящими кандидатами являются ракеты 48Н6Е3 и особенно 40Н6Е. Они предназначены для наземного ЗРК С-400, и на их базе можно создать морские модификации. Но такие ракеты слишком большие для 3С97, они не поместятся в стартовую ячейку. Может быть тогда стрелять ими с другой пусковой, имеющейся на любом фрегате – 3С14, применяемой для пуска "Калибров" и (на 22350) "Ониксов", "Цирконов" и "Ответов"?

Нет, не получится. Транспортно-пусковой контейнер (ТПК) зенитных ракет в 3С14 тоже не помещается Кроме того, 3С14 никак не интегрирована в зенитно-ракетный комплекс. Вот эту проблему, собственно, и требуется решить прежде всего. Как на новых кораблях, так и на старых.

Первый этап решения – интеграция УВП 3С14 в зенитно-ракетный комплекс. Второй – разработка морской модификации ЗУР, которая, будучи совместима с "Редутом" в части электроники, будет еще и требовать меньшего по диаметру транспортно-пускового контейнера, чем существующие. Все это технически возможно.

Что получится, если все это совместить? А то, что дальность поражения высотной воздушной цели корабельными ЗРК "Полимент-Редут" вырастет в разы.

И все же заветных 400 км так еще не достичь. Дальность ракеты, теоретически способной бить цель на 400 км, будет ограничена тактико-техническими характеристиками "Полимента". То есть ракета-то будет, а вот прицелиться ей на такую дальность с корабля по-прежнему будет нечем. Есть ли решение? Есть.

Задача вторая. Целеуказание

Есть только один разумный способ обеспечить применение ЗУР на дальность большую, чем обеспечивает "Полимент" – внешнее наведение. Теоретически это можно делать с помощью так называемого корабля радиолокационного дозора, способного своими радиолокаторами обнаружить цель и дать через систему взаимного обмена информацией (ВЗОИ) данные для стрельбы на другой корабль, несущий те самые дальнобойные ракеты. Но у такой схемы есть очевидный недостаток – сам корабль дозора может стать объектом атаки с большого расстояния.

Основным способом обеспечить внешнее наведение и целеуказание для ЗУР должно быть использование летательного аппарата (ЛА) морской авиации, способного работать как выносной аэромобильный радиолокационный пост. На таком аппарате должна быть соответствующая РЛС. В настоящее время готовых решений у России нет, однако есть аппараты, на которых все вышеописанное можно создать.

Прежде всего это корабельные вертолеты Ка-27М. Именно эта платформа способна стать главным средством обнаружения воздушных целей и наведения зенитных ракет при стрельбе на большую дальность. Конечно, нужна большая работа для того, чтобы это стало возможным, а кроме того, нужно возобновлять выпуск этих вертолетов. Но все это решаемые вопросы.

И тогда картинка складывается. Вертолет может действовать далеко от отряда кораблей и оттуда обеспечивать и контроль за воздушной и надводной обстановкой, и наведение ракет на цели.

Кроме того, вертолет сможет наводить зенитные ракеты по целям, находящимся на малой высоте. Например, на авиацию противника. А также на противокорабельные ракеты, которые на финальном участке полета идут к цели на высотах 5-7 метров, почти над гребнями волн. Попутно можно вводить противника в заблуждение относительно того, где наши корабли, имитируя посадки и взлеты над сброшенными на воду ложными целями.

Что еще? Еще самолеты морской авиации – как корабельные истребители МиГ-29К с "Кузнецова" (когда его наконец-то отремонтируют), так и самолеты морских штурмовых авиаполков наземного базирования. Опять же, сейчас они это технически не могут. Но при определенной модернизации это станет возможно и с помощью самолетов.

При отлаженном взаимодействии кораблей и авиации можно будет обеспечить очень высокий уровень боевой устойчивости надводным кораблям. А главное, именно при использовании для внешнего наведения самолетов можно добиться и стрельбы на предельную дальность "большой" зенитной ракеты – до 400 км. Когда-то в будущем задачу контроля за воздушной обстановкой и наведения зенитных ракет можно будет возложить и на специальные морские беспилотники.

То, что такие методы стрельбы реальны, доказывает и пример ВМС США. Американцы имеют систему NIFC-CA, позволяющую палубной авиации быть "глазами" надводных кораблей, обнаруживать воздушные цели и обеспечивать их поражение зенитными ракетами SM-6 с такого расстояния, с которого сам корабль не может обнаружить цель даже теоретически. Сегодняшний рекорд дальности поражения маловысотной сверхзвуковой цели в ВМС США по такой схеме более 200 км. Несколько F-35B, взлетевших с универсального десантного корабля, или F-35C, взлетевших с авианосца, способны обеспечить прицельные пуски сотен ракет с эсминцев, находящихся на безопасном расстоянии от противника.

И Россия нечто подобное тоже вполне может иметь. Это абсолютно реально как для уже построенных кораблей, так и для еще только создаваемых. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше.


Александр Тимохин

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Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
F-35B
F-35C
Harpoon ПКР
LRASM
SM-6
Ка-27М
МиГ-29К
С-400 Триумф
УКСК
Проекты
22350
Авианосец
БПЛА
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