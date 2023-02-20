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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Глава ОСК проконтролировал ход строительства катеров на заводе «Вымпел»

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Катер для МЧС
Катер для МЧС.
Источник изображения: ОСК

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов посетил с рабочим визитом рыбинский судостроительный завод «Вымпел» (входит в ОСК), где проконтролировал ход строительства катеров, которые строятся для МЧС.

На заводе глава ОСК провел совещание, на котором обсуждались вопросы выполнения договора подряда на строительство катеров, подписанного между Объединённой судостроительной корпорацией и судостроительным заводом «Вымпел». По нему завод должен построить 52 судна - 44 катера длиной 6 метров и по четыре – длиной 8 и 10 метров. Корпуса судов будут изготовлены из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов. Проектант – ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК).

На сегодняшний день сформирован корпус головного катера, сварка завершена. На участке композитного производства специалисты изготовили мастер-модель для матриц палубного модуля. Во время обхода завода генеральному директору ОСК продемонстрировали корпус, двигатель, оборудование и комплектующие, предназначенные для оснащения катеров.


Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
Источник: © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей Рахманов подчеркнул, что берёт строительство заказа для МЧС под личный контроль. Сроки поставки катеров – жёсткие, они должны быть выполнены безусловно.

«Для коллектива предприятия строительство серии катеров – амбициозная и непростая задача, с которой мы должны справиться», - отметил генеральный директор ССЗ «Вымпел» Евгений Норенко.


Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
Источник: © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Передача катеров заказчику запланирована до декабря 2023 года. Маломерные суда будут эксплуатироваться в Управлениях МЧС России: в Московской и Ленинградской областях, в Крыму, в Карелии, Калининграде, Ханты-Мансийске, Якутии и других регионах страны.

© Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
МЧС
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
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