Глава ОСК проконтролировал ход строительства катеров на заводе «Вымпел»

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов посетил с рабочим визитом рыбинский судостроительный завод «Вымпел» (входит в ОСК), где проконтролировал ход строительства катеров, которые строятся для МЧС.

На заводе глава ОСК провел совещание, на котором обсуждались вопросы выполнения договора подряда на строительство катеров, подписанного между Объединённой судостроительной корпорацией и судостроительным заводом «Вымпел». По нему завод должен построить 52 судна - 44 катера длиной 6 метров и по четыре – длиной 8 и 10 метров. Корпуса судов будут изготовлены из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов. Проектант – ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК).

На сегодняшний день сформирован корпус головного катера, сварка завершена. На участке композитного производства специалисты изготовили мастер-модель для матриц палубного модуля. Во время обхода завода генеральному директору ОСК продемонстрировали корпус, двигатель, оборудование и комплектующие, предназначенные для оснащения катеров.

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел». Источник: © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей Рахманов подчеркнул, что берёт строительство заказа для МЧС под личный контроль. Сроки поставки катеров – жёсткие, они должны быть выполнены безусловно.

«Для коллектива предприятия строительство серии катеров – амбициозная и непростая задача, с которой мы должны справиться», - отметил генеральный директор ССЗ «Вымпел» Евгений Норенко.

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел». Источник: © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Передача катеров заказчику запланирована до декабря 2023 года. Маломерные суда будут эксплуатироваться в Управлениях МЧС России: в Московской и Ленинградской областях, в Крыму, в Карелии, Калининграде, Ханты-Мансийске, Якутии и других регионах страны.

© Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»