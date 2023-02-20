Войти
Интерфакс-АВН

В белорусском Генштабе уверены в эффективности Вооруженных сил республики

579
0
0
Белорусские военные
Белорусские военные.
Источник изображения: © Sputnik / Александр Жибуль

Минск. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - В белорусском Генштабе заявили о высокой эффективности Вооруженных сил страны, в том числе ПВО.

"На сегодня сделан действительно очень серьезный не просто шаг вперед, а по многим аспектам и прорыв. Это касается, безусловно, военно-технической сферы. То есть мы видим с вами новейшие системы ПВО, как С-400, "Торы" новейшие появились у нас. Модернизация проходит этих же систем. Такие, как "Буки", "Оса" и прочее. То есть мы видим новейшие танки, которые у нас поступают, боевые машины", - отметил замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, ВПК Белоруссии наращивает собственные разработки.

Как отметил Богодель, таких средств поражения, которые имеются на вооружении в РФ и Белоруссии, нет ни у одного из государств-соседей.

"Те комплексы, которые у нас имеются на сегодня, как "Полонез", позволяют уничтожать точечно фактически объекты противника на удалении до 300 километров... Появление таких систем, как "Искандер", позволяет серьезно говорить, что мы можем поражать противников на всю глубину. Не просто тактическую и оперативную, но уже можем замахиваться и на оперативно-стратегическую глубину противника. Я думаю, что для многих - это серьезный сдерживающий фактор", - заявил представитель белорусского Генштаба.

Он отметил, что батальонные и тактические группы выдвинуты на государственные границы Белоруссии, прикрывают ее на основных "угрожающих направлениях", в полном объеме работает система противовоздушной обороны. "Порядка нескольких тысяч человек постоянно находятся на боевом дежурстве", - подчеркнул Богодель.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Похожие новости
03.12.2021
Александр Лукашенко: Белоруссии нужны российские зенитные ракетные системы С-400 или С-500
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
15.05.2019
В Минске открылась выставка военной техники
08.09.2016
Почему Москву не обрадовало появление у Беларуси "Полонезов"
30.10.2013
Белорусская ГПВ-2015 осталась на бумаге
06.06.2011
Главком Лукашенко и его армия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH