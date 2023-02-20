В белорусском Генштабе уверены в эффективности Вооруженных сил республики

Минск. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - В белорусском Генштабе заявили о высокой эффективности Вооруженных сил страны, в том числе ПВО.

"На сегодня сделан действительно очень серьезный не просто шаг вперед, а по многим аспектам и прорыв. Это касается, безусловно, военно-технической сферы. То есть мы видим с вами новейшие системы ПВО, как С-400, "Торы" новейшие появились у нас. Модернизация проходит этих же систем. Такие, как "Буки", "Оса" и прочее. То есть мы видим новейшие танки, которые у нас поступают, боевые машины", - отметил замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

По его словам, ВПК Белоруссии наращивает собственные разработки.

Как отметил Богодель, таких средств поражения, которые имеются на вооружении в РФ и Белоруссии, нет ни у одного из государств-соседей.

"Те комплексы, которые у нас имеются на сегодня, как "Полонез", позволяют уничтожать точечно фактически объекты противника на удалении до 300 километров... Появление таких систем, как "Искандер", позволяет серьезно говорить, что мы можем поражать противников на всю глубину. Не просто тактическую и оперативную, но уже можем замахиваться и на оперативно-стратегическую глубину противника. Я думаю, что для многих - это серьезный сдерживающий фактор", - заявил представитель белорусского Генштаба.

Он отметил, что батальонные и тактические группы выдвинуты на государственные границы Белоруссии, прикрывают ее на основных "угрожающих направлениях", в полном объеме работает система противовоздушной обороны. "Порядка нескольких тысяч человек постоянно находятся на боевом дежурстве", - подчеркнул Богодель.