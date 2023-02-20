Войти
ТАСС

Bloomberg узнал о новых санкциях США в отношении России

435
0
0
Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По сведениям агентства, они затронут оборонный и энергетический секторы РФ

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении РФ, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, ограничительные меры затронут "оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и ряд лиц". Кроме того, ожидается, что США примут меры с целью препятствования попыткам обхода санкционного режима и оказания помощи РФ третьими странами.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Нуланд, санкции будут усилены и расширены в части ограничения поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования. Она также добавила, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в настоящий момент находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.10.2022
Ответ на ядерный удар. Россия во второй раз за год проверила готовность стратегических сил
25.11.2021
Washington Examiner (США): Путин рявкнул, Байден сморгнул
19.07.2021
Fox News (США): Германия, Ангела Меркель и трагическая эволюция западноевропейского альянса
30.07.2020
Бессмысленный «Прибой»
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
02.02.2017
Если Финляндия окажется втянутой в войну, нападение будет полно сюрпризов, считает командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Helsingin Sanomat, Финляндия)
19.08.2014
Мистраль: досье проблемного контракта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH