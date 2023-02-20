Войти
ТАСС

В Конгрессе считают, что Вашингтон вскоре объявит о начале обучения ВСУ управлению F-16

412
0
0
Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

По словам республиканца Линдси Грэма, большинство американских законодателей сходится во мнении, что США "должны сегодня же начать обучение украинских летчиков управлению F-16, чтобы они как можно скорее могли их получить"

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может вскоре объявить о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в интервью телеканалу ABC, которое было показано в воскресенье.

По его словам, подавляющее большинство американских законодателей сходится во мнении, что США "должны сегодня же начать обучение украинских летчиков управлению F-16, чтобы они как можно скорее могли их получить". Грэм напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО.

"Я уверен, что вскоре после того, как мы вернемся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских летчиков управлению F-16", - заявил сенатор, находящийся в Германии в составе американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

В пятницу газета Politico сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила Байдену письмо с призывом передать Украине F-16.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать ВС Украины истребители F-16. Позднее Сунак сообщил, что Киеву предложено начать подготовку морских пехотинцев и пилотов. Однако впоследствии представитель британского премьера уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Киеву как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
20.02.2023
СМИ: главком ОВС НАТО в Европе считает, что истребители F-16 могут помочь Украине
20.02.2023
Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией
10.02.2023
"Все решения о поставках самолетов Украине уже приняты - со знаком плюс"
03.02.2023
NYT: США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH