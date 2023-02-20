В Конгрессе считают, что Вашингтон вскоре объявит о начале обучения ВСУ управлению F-16

По словам республиканца Линдси Грэма, большинство американских законодателей сходится во мнении, что США "должны сегодня же начать обучение украинских летчиков управлению F-16, чтобы они как можно скорее могли их получить"

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может вскоре объявить о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в интервью телеканалу ABC, которое было показано в воскресенье.

По его словам, подавляющее большинство американских законодателей сходится во мнении, что США "должны сегодня же начать обучение украинских летчиков управлению F-16, чтобы они как можно скорее могли их получить". Грэм напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО.

"Я уверен, что вскоре после того, как мы вернемся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских летчиков управлению F-16", - заявил сенатор, находящийся в Германии в составе американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

В пятницу газета Politico сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила Байдену письмо с призывом передать Украине F-16.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать ВС Украины истребители F-16. Позднее Сунак сообщил, что Киеву предложено начать подготовку морских пехотинцев и пилотов. Однако впоследствии представитель британского премьера уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Киеву как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.