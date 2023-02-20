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ТАСС

Politico: Вашингтон потребовал от Киева перейти к наступательным действиям

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Как отметила газета, должностные лица США полагают, что оборона Украины близка к тому, чтобы вступить в критическую стадию в то время, как Россия начинает давно ожидавшееся наступление

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Украины перейти к наступательным действиям и предупредила о возможности сокращения военной помощи со стороны европейских стран. Об этом сообщила в воскресенье американская газета Politico со ссылкой на источники.

"По мере продолжения боев [на Украине] по обе стороны Атлантического океана есть страх, что Россия находит точку опоры, а Украина может потерпеть поражение в ряде районов на востоке и юге, а западные поставки вооружений замедлятся, - отмечается в материале. - Должностные лица США полагают, что оборона Украины близка к тому, чтобы вступить в критическую стадию в то время, как Россия начинает давно ожидавшееся наступление".

"Администрация Байдена в срочном порядке потребовала от администрации президента [Украина] Владимира Зеленского закрепить достигнутые успехи и, возможно, начать свою контратаку", - говорится в публикации. "Белый дом, по словам ряда должностных лиц, также сказал помощникам Зеленского готовиться к наступательной операции сейчас, когда военная помощь из Вашингтона и Европы поступает свободно, поскольку есть опасения, что поддержка со стороны европейских союзников Украины может быть конечной", - потмечает газета.

"В Вашингтоне помощь Украине по-прежнему по большей части пользуется поддержкой обеих партий, но некоторые в администрации [США] опасаются, что отправка дополнительной помощи Киеву может затрудниться из-за растущего сопротивления со стороны контролируемой республиканцами Палаты представителей", - сообщается в статье. 

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Россия
США
Украина
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