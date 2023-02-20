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ТАСС

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно прошел испытания

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Чандраян-2
Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2".
Источник изображения: Business Today

Как сообщила Индийская организация космических исследований, во время испытаний была обеспечена электромагнитная совместимость систем на разных этапах миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Посадочной модуль автоматической индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно прошел испытания на электромагнитную совместимость и станция теперь в целом готова. Об этом сообщает в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO) на своем сайте.

"Посадочный модуль "Чандраян-3" успешно прошел испытания на электромагнитную совместимость в период с 31 января 2023 года по 2 февраля 2023 года в спутниковом центре в Бангалоре", - говорится в сообщении.

Индийское космическое ведомство указывает, что межпланетная миссия состоит из трех основных модулей: модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода. Во время испытаний была обеспечена электромагнитная совместимость систем на разных этапах миссии. Работа систем была признана удовлетворительной.

Как сообщил в январе глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх, ISRO ждет подходящего времени для запуска миссии, который ожидается в этом году. Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена к Луне 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход "Прагьян".

Однако 7 сентября того же года, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, и посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Теперь Индия хочет доставить на поверхность спутника Земли новый луноход и подготовила для этого новый спускаемый аппарат. 

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Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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