США намерены представить "свидетельства" китайской военной помощи России

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Пекин якобы "серьезно рассматривает предоставление летальной помощи" Москве

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Вашингтон вскоре намерен обнародовать некие свидетельства представления Китаем военной помощи России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном в воскресенье фрагменте интервью телеканалу NBC.

"В последние месяцы мы наблюдаем предоставление нелетальной помощи, которая призвана помочь военным действиям России <...> эта информация скоро будет опубликована", - утверждал он.

Блинкен также выступил с утверждением, что Пекин якобы "серьезно рассматривает предоставление летальной помощи России". Госсекретарь при этом уточнил, что речь идет, в том числе, об оружии.

В конце января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поддерживать специальную военную операцию России на Украине. По его словам, Вашингтон намерен принимать меры против тех компаний, в том числе в КНР, которые нарушают американский режим санкций в отношении Москвы.

Таким образом Кирби прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой утверждалось со ссылкой на источник, что американская администрация фиксирует "некоторую вызывающую обеспокоенность деятельность китайских компаний", якобы имеющее место оказание России "нелетальной военной помощи", не представляющее собой, однако, нарушения режима односторонних санкций США. В материале также говорилось, что американская сторона не знает, известно ли властям КНР о происходящем. Ранее Белый дом заявлял, что Вашингтон предупреждает Пекин о "последствиях оказания" Москве помощи на этом направлении.