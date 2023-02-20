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РИА Новости

Китайские СМИ: в НАТО уже придумали, кого "назначить второй Украиной"

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

GT: НАТО после конфликта на Украине может переключиться на Тайвань

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. НАТО после конфликта на Украине может переключиться на Тайвань, пишет китайское издание Global Times.

"Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США увязла в конфликте, который сама же и начала. Тем не менее он (альянс, – ред.) уже подумал о другом конфликте", – говорится в статье.

Издание привело слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности. Он, в частности, заявил, что "происходящее сегодня в Европе может произойти в Азии завтра".

По мнению ряда экспертов, эти слова были намеком на опасения по поводу возможной эскалации напряженности вокруг Тайваня, отмечает Global Times.

В начале августа прошлого года этот остров посетила тогдашний спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Китай, считающий остров своей провинцией, осудил визит Пелоси, обвинив США в поддержке сепаратизма на Тайване, и провел серию масштабных военных учений вблизи острова.

Ранее радио Sputnik рассказало, зачем американцы хотят провести секретные переговоры с делегацией Тайваня.

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