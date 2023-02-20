План КНР по Украине и трансатлантическая сплоченность Запада. Итоги Мюнхенской конференции

Россия не участвовала в форуме, при этом на нем активно обсуждалась ситуация на Украине, где она проводит спецоперацию

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран, в воскресенье завершила свою работу. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.

Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.

Первым выступавшим на конференции был президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к участникам по видеосвязи и призвал не идти на компромиссы с Россией.

Усиление санкционного давления, увеличение поставок оружия Украине, заявления о неизбежности победы Киева, заверения в продолжении военной помощи - все это свидетельствует о том, что плана достижения мира на Украине у Запада сейчас нет, хотя все спикеры неизменно заявляли о его необходимости. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что время для возобновления диалога с РФ о ситуации на Украине еще не пришло. При этом со стороны западных политиков в Мюнхене не прозвучало ни одного призыва к дипломатическому урегулированию конфликта.

Инициатива Китая

Во второй день работы конференции на трибуну вышел глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Он сделал неожиданное заявление, которое немецкие эксперты сочли сенсационным: китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.

Ван И подчеркнул, что даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру", и призвал в условиях сложной международной обстановки проявлять хладнокровие и спокойствие. "Особенно это касается наших европейских друзей", - заметил глава канцелярии. Член Политбюро ЦК КПК добавил, что "некоторые [политические] силы, возможно, не желают материализации мирных переговоров", поскольку "преследуют собственные стратегические цели".

Одновременно представитель Китая затронул тему Тайваня и жестко заявил, что остров никогда не был самостоятельным государством и не будет независимым от КНР. По словам дипломата, Пекин не пытается изменить статус-кво в Тайваньском проливе, в то время как сепаратистские силы в Тайбэе стремятся не соблюдать принцип "одного Китая", выступая за независимость. Ван И также отметил, что Китай против двойных стандартов по тайваньскому вопросу.

Действия Вашингтона в ситуации с китайским аэростатом Ван И назвал "злоупотреблением силы", по его мнению, такое поведение "немыслимо и близко к истерии". Тем не менее в субботу он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который ранее в связи с инцидентом отложил визит в КНР.

Беспокойство США из-за сотрудничества РФ и КНР

Немецкие СМИ, комментируя заявления Ван И, отметили, что тон представителя Китая был "крайне самоуверенным". "Жесткость, с которой он нападает на американцев, напоминает конфронтацию между Советским Союзом и США во время холодной войны. Тут о себе заявляет уверенный в своих силах, полный решимости Китай. Пекин, очевидно, не хочет оставлять трибуну в Мюнхене одним американцам", - написал обозреватель журнала Der Spiegel. "НАТО: сдерживание. Сегодня против России, завтра против Китая?" - под таким заголовком вышла статья в газете Handelsblatt.

Выступление Ван И по праву можно назвать самым ярким событием конференции. В Мюнхене стали очевидными отличия в стратегическом мышлении американцев и европейцев. В то время как участников из стран ЕС больше волновал конфликт на Украине, представители США в контексте разногласий с Москвой в значительной степени обращали внимание на КНР. Так, вице-президент Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены улучшением отношений между Китаем и Россией после начала специальной военной операции.

При каком условии Запад примет мирную инициативу Пекина по Украине, рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В ответ на просьбу прокомментировать планы Китая она выразила надежду на то, что в документе будет звучать "призыв к России прекратить воевать".

По оценке обозревателей, в Мюнхене в целом наметился переход к активному соперничеству великих держав. С политикой одержимого целью наказать Россию Запада не согласны не только Москва и Пекин, но и так называемый глобальный Юг: Африка, Азия, Южная Америка. То, что претендующие на "моральное превосходство" западные государства теряют доверие в странах глобального Юга, признал, в частности, Макрон. По его словам, причина этого кроется в широком применении двойных стандартов со стороны самих западных государств. При этом Бербок констатировала, что коллективный Запад до сих пор игнорировал конфликты и проблемы в других регионах.

Военная помощь Киеву как путь к миру

Американские и европейские участники конференции говорили о том, что залогом мира на Украине являются поставки вооружений Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос, несет ли военная помощь риск эскалации конфликта, заявил, что свободных от этого вариантов нет, "но риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше". Столтенберг утверждал, что продолжение военной поддержки Киева является единственным путем к "долгосрочному и справедливому миру" на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отмечал, что поставки оружия способствуют скорейшему окончанию конфликта. Бербок утверждала, что если Запад прекратит помогать Киеву в военном плане, то мира не будет. При этом министр выразила надежду на то, что Москва изменит свой курс "на 360 градусов". Это, по мнению Бербок, осчастливило бы мир. Ее заявление иронично прокомментировал в Twitter зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "То есть оставила все по-прежнему. Без сомнения, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции", - написал он.

Запад в Мюнхене старался продемонстрировать Москве трансатлантическую сплоченность в украинском вопросе. Неслучайно на конференцию прибыла большая делегация из США во главе с Харрис, в которую вошли Блинкен, глава ЦРУ Уильям Бернс, конгрессмены, приехало рекордное число украинских политиков.

Последних прежде всего интересовало, может ли Киев рассчитывать на увеличение военной помощи. Министр инфраструктуры Александр Кубраков потребовал передать Киеву запрещенные кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Это не встретило понимания даже среди немецких "зеленых", которые обычно активно выступают за поставки оружия Киеву. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер назвал требование Кубракова неумным.

Страны НАТО ясно дали понять, что будут перевооружаться и еще больше инвестировать в оборону, а также оказывать военную поддержку Киеву в течение длительного времени. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что она "станет первой страной, которая передаст Украине дальнобойные вооружения", и признал, что Киев может воспользоваться ими, чтобы вынудить российские войска покинуть утраченные Украиной территории, включая Крым.

Забытые важные темы и давление на РФ

Дискуссии о конфликте на Украине в этом году полностью отодвинули на задний план другие важные темы, например, иранскую ядерную проблему или взрывы на "Северных потоках", продовольственную безопасность.

В отличие от предыдущего председателя форума Вольфганга Ишингера, который всегда выступал за то, чтобы Россия, несмотря на все разногласия с Западом, была представлена на конференции, нынешний глава Кристоф Хойсген занял непримиримую позицию по отношению к РФ. Таким образом, Мюнхенская конференция по безопасности стала очередной попыткой оказать давление на Россию и продемонстрировать сплоченность Запада, а некоторые эксперты считают ее "психологическим наступлением" на Москву и поддерживающие ее страны в преддверии годовщины начала СВО, послания Путина Федеральному собранию и визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

В Германии, которая принимает конференцию, сейчас стало немодным говорить о мире и дипломатическом урегулировании на Украине. Тем не менее в субботу несколько тысяч человек собрались недалеко от места проведения форума на антивоенную демонстрацию. Они призвали правительство ФРГ остановить поставки оружия Киеву, добиться перемирия, перестать инвестировать в оборону и напомнили Бербок о ее словах о "войне с Россией".