В США считают бесполезным поставлять ВСУ оружие, которое они не умеют применять

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что в плане поставок вооружений Киеву "основное внимание нужно уделять тому, что они смогут использовать прямо сейчас"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Киев не сможет извлечь значительной пользы из поставок тех вооружений, применению и обслуживанию которых украинские военные не обучены. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS, которое опубликовано в воскресенье.

"Мы сосредоточены на том, чтобы по мере наших возможностей пытаться обеспечить Украину тем, что ей требуется, когда ей это требуется для реагирования на вызов, с которым она сталкивается в конкретный момент", - ответил он на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Вашингтон отправку западных истребителей Киеву другими странами.

"Мы всегда ясно давали понять, что не следует уделять все внимание какой-либо отдельной системе вооружений, поскольку дело не только в ней. Нужно удостовериться, что украинцы обучены ее применению, что у них есть возможности для ее обслуживания. Поскольку, если они не обучены ее применению, это не принесет им особой пользы. Если они не могут ее обслуживать и она развалится через неделю, то это не принесет им особой пользы, - добавил госсекретарь США. - Некоторые из этих систем того или иного типа являются очень сложными, они [украинцы] их ранее не применяли, нам нужно удостовериться, что они смогут применять их эффективно".

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно об истребителях, Блинкен ответил: "Я говорю о любой сложной военной технике, опыта применения которой в прошлом нет у украинцев".

Госсекретарь также пояснил, что в настоящий момент американская военная помощь Киеву направлена на то, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдержали наступательные операции российской стороны. "Но мы в полной мере ожидаем, что в ближайшие месяцы Украина проведет собственное контрнаступление. Жизненно важно, чтобы у них было все, что им нужно для этого контрнаступления, и то, что им может понадобиться через год или два. Мы работаем и над этим тоже", - добавил Блинкен. По его версии, США и их союзникам в настоящее время в плане поставок вооружений Киеву "основное внимание нужно уделять тому, что они смогут использовать прямо сейчас для защиты от российского наступления и начала своего наступления".

Президент США Джо Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позднее британский премьер Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако впоследствии представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.