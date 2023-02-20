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РИА Новости

Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Глава Чечни Кадыров сообщил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину.

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект.

"Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
ЧВК
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5 комментариев
№1
20.02.2023 13:36
Создание ещё одного ЧВК  например "Лезгинка" :))
вполне себе неплохая тема, работа ей всегда найдётся если не в России то для охраны филиалов наших компаний за рубежом (Росатом, ГазПром, Роснефть...)
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№2
20.02.2023 14:32
Цитата, штурм сообщ. №1
Создание ещё одного ЧВК  например "Лезгинка" :))
Только не надо иронии, если Кадыров был-бы министром обороны - был бы другой расклад...
0
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№3
20.02.2023 14:49
Цитата, StrannikGO сообщ. №2
Только не надо иронии, если Кадыров был-бы министром обороны - был бы другой расклад...
ага... Прям вот оставьте лучше нынешний коллектив.
0
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№4
20.02.2023 14:59
Все прекрасно понимают что министр обороны- политическое лицо, но принятие решений он должен принимать соответственно угрозам, а не в угоду имиджевым "хотелкам"!
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№5
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