Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию

Глава Чечни Кадыров сообщил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину.

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект.

"Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.