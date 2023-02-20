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Глава МИД Италии заявил, что нельзя отдать страны Африки "в китайские руки"

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Единство Европейского союза крайне важно для отношений между странами НАТО и со странами Африки, будет ошибкой оставлять этот Китаю африканский континент, сказал Антонио Таяни, министр иностранных дел и вице-премьер Италии.

"Оставлять Африку в китайских руках будет нас большой ошибкой, Африка имеет ключевое значение для нас", — подчеркнул Таяни в своем выступлении на Мюнхенской конференции, посвященной безопасности.

Он подчеркнул, что, безопасность — это еще и борьба с терроризмом: "Исламское государство"* присутствует в Ираке, а "Аль-Каида"* действует в районе Сахеля".

Глава МИД Италии также отметил, что странам Европы нужна безопасность, если они хотят стать сильнее в рамках Североатлантического альянса, поэтому следует еще больше вкладывать в европейскую оборону.

* Запрещенные в России организации

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Ирак
Италия
Китай
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