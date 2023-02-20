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Интерфакс-АВН

В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по территории Сирии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ осудили очередной израильский авиаудар по территории Сирии, призвали израильскую сторону прекратить вооруженные провокации.

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы", - отмечается в комментарии Захаровой, размещенном в воскресенье на сайте МИД.

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Израиль
Россия
Сирия
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