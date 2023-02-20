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ТАСС

Госдеп: страны НАТО могут начать обучать украинских пилотов управлению истребителями

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Как заявили в ведомстве, некоторые члены альянса могут присоединиться к этой инициативе Великобритании

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО. Об этом в воскресенье сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Президент [США Джо] Байден заявил, что в настоящий момент [истребители] F-16, возможно, не будут отправлены [на Украину]. Но я знаю, что Великобритания собирается готовить украинцев [для управления западными истребителями], а другие страны могут рассматривать этот вариант", - сказала она в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

8 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не намерен передавать Украине истребители в ближайшее время. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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