ЕС проведет экстренную встречу 6-7 марта, чтобы отправить Киеву все боеприпасы, какие есть

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнув, что страны Евросоюза должны сегодня поставить Украине все боеприпасы, которые у них есть.

"Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель. Она не может быть решена путем совместных закупок боеприпасов, поскольку любые заказы сейчас окажутся в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили. Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок, - сказал Боррель. - Этим должны заниматься главы МИД и министры обороны. Экстренная встреча пройдет 6-7 марта, на ней мы предложим ускорить процесс, который уже идет".