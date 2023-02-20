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РИА Новости

Военные из Южной Кореи и США экстренно отработали взаимодействие на учениях

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Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

"Рёнхап": Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. Южная Корея и США провели срочные совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство "Рёнхап".

Маневры стали ответом стран на недавние действия КНДР. В субботу, 18 февраля, северокорейские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета пролетела 989 км и поднялась на высоту 5 768 км.

По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители в сопровождении американского бомбардировщика выполнили учебный полет строем.

"Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова и обязательствам по расширенному сдерживанию (КНДР, – ред.)", – заявили представители командования южнокорейских ВВС.

США и Южная Корея проводили аналогичные учения 1 и 3 февраля, в них также задействовали бомбардировщик B1-B.

Ранее главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Пак Чин в ходе переговоров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявили о намерении повышать "сдерживающие возможности в регионе" и достичь "полной денуклеаризации" КНДР.

Стороны подтвердили, что будут тесно взаимодействовать между собой, а также с США.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности запуска КНДР очередной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-16
F-35A
Проекты
Военные учения
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