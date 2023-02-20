Боррель считает, что Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, конфликт на Украине является экзистенциальной угрозой европейской безопасности

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Он призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше снарядов.

"Мы армия Украины, поскольку эта война - это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов, - сказал он. - Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы".