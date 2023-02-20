"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Чемезов: "Ростех" увеличивает объем серийного производства гиперзвуковых ракет "Кинжал"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Государственная корпорация "Ростех" увеличила объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем", - сказал Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Чемезов добавил, что "Ростех" производит значительные объемы продукции для Минобороны страны.

"Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях - более чем в 50 раз", - добавил глава госкорпорации, отметив, что большой рост в первую очередь касается боеприпасной отрасли.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.