Войти
РИА Новости

"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

411
0
+2
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Чемезов: "Ростех" увеличивает объем серийного производства гиперзвуковых ракет "Кинжал"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Государственная корпорация "Ростех" увеличила объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем", - сказал Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Чемезов добавил, что "Ростех" производит значительные объемы продукции для Минобороны страны.

"Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях - более чем в 50 раз", - добавил глава госкорпорации, отметив, что большой рост в первую очередь касается боеприпасной отрасли.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
20.02.2023
Ростех заявил, что увеличивает объем серийного производства ракет "Кинжал"
02.01.2023
ОАК: на испытания переданы два стратегических ракетоносца Ту-160М
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
02.09.2021
Гендиректор "Ростеха" Чемезов: перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал" пока невозможно
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
25.11.2019
"Искандер" меняет расклад сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH