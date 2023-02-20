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ТАСС

В США заявили о намерении препятствовать попыткам обхода антироссийских санкций

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Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По мнению первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, Россия ищет способы обхода санкций "за счет поиска стран и компаний", которые не разделяют американские ценности

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США считает одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций. Соответствующие намерения изложены в речи первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, фрагмент которой распространила в субботу пресс-служба американского Минфина.

"В дальнейшем одним из ключевых пунктов нашей стратегии станет препятствование попыткам обхода санкций", - говорится в тексте речи, которую Адейемо планирует произнести во вторник на мероприятии в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По мнению замглавы Минфина США, "Россия активно ищет способы обойти санкции за счет поиска стран и компаний", не разделяющих американские ценности.

Кроме того, Адейемо выступил с утверждением, что санкции и меры экспортного контроля, воздействие которых будет ощущаться сильнее со временем, сказались на экономике и оборонных возможностях России, признав вместе с тем что в этом направлении США "предстоит еще много работы".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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