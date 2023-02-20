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ТАСС

Блинкен: США опасаются, что Китай может оказать РФ помощь с летальным оружием

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Госсекретарь США предупредил Пекин о "серьезных последствиях в отношениях" с Вашингтоном в случае оказания такой помощи Москве

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. США опасаются, что Китай якобы рассматривает возможность передать России помощь, связанную с летальным оружием. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого был показан в субботу.

По словам Блинкена, в беседе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И он "донес озабоченность [США относительно приписываемой] Китаю поддержки России". "В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики, и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", - утверждал госсекретарь США.

По его словам, предоставление помощи, связанной с летальным оружием, обернется для Пекина "серьезными последствиями в отношениях" с США.

В интервью телекомпании CBS, фрагмент которого был также показан в субботу, главу американской дипломатии попросили пояснить, что он подразумевает под помощью, связанной с летальным оружием. "Это, в первую очередь, [поставки] оружия, - отметил Блинкен. - В эту категорию попадает целый ряд изделий - от боеприпасов до самого оружия". "Мы ясно дали им [Китаю] понять, что это создаст серьезную проблему для нас и наших отношений", - подчеркнул госсекретарь.

В конце января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты призывают Китай не поддерживать специальную военную операцию России на Украине. По его словам, Вашингтон намерен принимать меры против тех компаний, в том числе в КНР, которые нарушают американский режим санкций в отношении Москвы.

Таким образом Кирби прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой утверждалось со ссылкой на источник, что американская администрация фиксирует "некоторую вызывающую обеспокоенность деятельность китайских компаний", якобы имеющее место оказание России "нелетальной военной помощи", не представляющее собой, однако, нарушения режима односторонних санкций США. В материале также говорилось, что американская сторона не знает, известно ли властям КНР о происходящем. Ранее Белый дом заявлял, что Вашингтон предупреждает Пекин о "последствиях оказания" Москве помощи на этом направлении. 

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