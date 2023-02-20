Фрегат "Адмирал флота Касатонов" возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России

Корабль решает задачи боевой службы, сообщил источник

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 Северного флота в настоящее время решает задачи боевой службы в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Фрегат в настоящее время находится в Средиземном море и по своему статусу корабля 1-го ранга возглавляет постоянное оперативное соединение ВМФ России в этой акватории", - сказал он.

Ранее о дальнем походе "Адмирала флота Касатонова" не сообщалось.

Как отметили в Минобороны России в субботу в связи с тем, что главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова 43-й дивизии ракетных кораблей СФ, в настоящее время два фрегата соединения "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" выполняют задачи дальних походов в мировом океане.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Горшков" находится у берегов ЮАР, где примет участие в учениях с ВМС этой страны и Китая. По информации Минобороны ЮАР, активная часть учений начнется 22 февраля.