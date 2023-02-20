Войти
ТАСС

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России

485
0
0
Прибытие фрегата "Адмирал флота Касатонов" в Североморск
Прибытие фрегата "Адмирал флота Касатонов" в Североморск.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Корабль решает задачи боевой службы, сообщил источник

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 Северного флота в настоящее время решает задачи боевой службы в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Фрегат в настоящее время находится в Средиземном море и по своему статусу корабля 1-го ранга возглавляет постоянное оперативное соединение ВМФ России в этой акватории", - сказал он.

Ранее о дальнем походе "Адмирала флота Касатонова" не сообщалось.

Как отметили в Минобороны России в субботу в связи с тем, что главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова 43-й дивизии ракетных кораблей СФ, в настоящее время два фрегата соединения "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" выполняют задачи дальних походов в мировом океане.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Горшков" находится у берегов ЮАР, где примет участие в учениях с ВМС этой страны и Китая. По информации Минобороны ЮАР, активная часть учений начнется 22 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Военные учения
СФ
Похожие новости
13.02.2023
Фрегат "Адмирал Горшков" провел артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
13.02.2023
Российский фрегат провел учебные артиллерийские стрельбы на юге Атлантики
09.02.2023
Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учение по противоторпедной защите корабля
06.02.2023
"Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях
26.01.2023
Эксперт считает, что поход "Адмирала Горшкова" носит символический характер
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH