Разработчик рассказал о модернизации МТ БПЛА, применяющегося в СВО

По словам директора по маркетингу и развитию ООО "РБС-Гарпия" Игоря Алексеева, модернизация затронет корпус дрона, эргономику, автоматические сценарии в программном обеспечении для полетов во внештатных ситуациях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Малый тактический дрон-разведчик (МТ БПЛА), использующийся в зоне спецоперации, пройдет модернизацию. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и развитию ООО "РБС-Гарпия" Игорь Алексеев.

"Сейчас ведутся работы с увеличением емкости и стабильности аккумуляторных батарей, дальностью и качеством сигнала, подсветки объектов на больших расстояниях для увеличения точности наводки артиллерийских расчетов, тестирование на бесперебойную работу со всеми типами средств радиоэлектронной борьбы. Также ведутся работы над удешевлением производства серийного продукта, перехода с иностранных комплектующих", - рассказал Алексеев.

По его словам, также модернизация затронет корпус дрона, эргономику, автоматические сценарии в программном обеспечении для осуществления полетов во внештатных ситуациях.

МТ БПЛА поставляется для применения в спецоперации на Украине с мая 2022 года. Беспилотник способен развивать скорость до 120 км/ч. При максимальной работе длительность полета дрона составляет 40 минут. Дрон может использоваться для разведки местности, наводки артиллерии, а также перевозки и сброса специальных грузов.