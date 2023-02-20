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ТАСС

СМИ: Макрон оставил без ответа просьбы Зеленского принять Украину в НАТО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Для президента Франции Североатлантический альянс не является подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, пишет газета Le Journal du dimanche

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО. Об этом пишет еженедельник Le Journal du dimanche на основе беседы с французским лидером.

"Для Макрона Североатлантический альянс не является подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, - излагает газета ответы президента. - Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм".

"Это отчасти объясняет действия Владимира Путина с тех пор, как он выступил с речью против Запада на Мюнхенской конференции 2007 года", - приводит еженедельник мнение Макрона.

Французский лидер также призвал к усилению европейской политики обороны и укреплению инициированного им Европейского политического сообщества. "Макрон хотел бы дать понять своим собеседникам в Центральной и Восточной Европе, как кандидатам в ЕС, так и некандидатам, что они должны быть разумными в своих ожиданиях. Он считает, что таких же позиций должна придерживаться и Германия, канцлер которой, выступая в Праге прошлым летом, открывал объятия Евросоюза для этих стран", - указывает газета.

В конце сентября 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 6 октября прошлого года еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории.

В ходе Мюнхенской конференции в пятницу Зеленский, выступая по видеосвязи, утверждал, "что нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО". 

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Франция
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Путин Владимир
Проекты
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