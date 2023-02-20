СМИ: главком ОВС НАТО в Европе считает, что истребители F-16 могут помочь Украине

Кристофер Каволи также выступил за поставку дронов, передает Politico

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине. Об этом пишет в субботу газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе закрытого брифинга в пятницу, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США, Каволи спросили, "помогут ли Украине истребители F-16 победить в войне против России". По словам собеседников газеты, Каволи ответил утвердительно. Он также заявил, что Украина нуждается в ракетах дальностью более 100 км, вроде ракет Army Tactical Missile System. Кроме того, он выступил за поставку дронов.

В пятницу газета Politico сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине F-16.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.