Войти
ТАСС

СМИ: главком ОВС НАТО в Европе считает, что истребители F-16 могут помочь Украине

359
0
0
Генерал армии США Кристофер Каволи
Генерал армии США Кристофер Каволи.
Источник изображения: © AFP 2022 / RICCARDO SAVI

Кристофер Каволи также выступил за поставку дронов, передает Politico

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине. Об этом пишет в субботу газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе закрытого брифинга в пятницу, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США, Каволи спросили, "помогут ли Украине истребители F-16 победить в войне против России". По словам собеседников газеты, Каволи ответил утвердительно. Он также заявил, что Украина нуждается в ракетах дальностью более 100 км, вроде ракет Army Tactical Missile System. Кроме того, он выступил за поставку дронов.

В пятницу газета Politico сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине F-16.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
20.02.2023
Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией
03.02.2023
NYT: США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
28.09.2016
Большие расходы на авиацию подстегивают гонку вооружений в воздухе (The Wall Street Journal, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
10.12.2014
75 лет высокого полета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH