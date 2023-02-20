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ТАСС

Ростех заявил, что увеличивает объем серийного производства ракет "Кинжал"

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Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что производство этого типа оружия "уже давно встало на поток"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщил в субботу генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Конечно. Он ["Кинжал"] на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]", - сказал Чемезов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда плюс".

"Кинжал" - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжала" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине. 

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