Ростех планирует в 2023 году нарастить производство до 300 вертолетов

Учебные вертолеты "Ансат-У" (на переднем плане) и Ка-226 из состава Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".

Также, по словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, в ближайшее время начнется серийный выпуск вертолета Ка-226

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех в текущем году сможет достичь выпуска до 300 вертолетов всех видов, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в субботу.

"Если совсем еще недавно, год назад, по году мы производили порядка 150-160 вертолетов суммарно всех видов вертолетов. То уже в этом году, в 2023, я думаю, что и до 300 дойдем. <…> Различные: Ка-52, Ми-28, Ми-35, "Ансаты". Сейчас потихонечку начинаем раскручивать", - сказал он в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда плюс".

Чемезов также упомянул о легком вертолете Ка-226, который, по его словам, в ближайшее время начнет выпускаться серийно. Он отметил, что при создании фюзеляжа этой машины применялись композитные элементы. Вертолет может выпускаться в различных версиях: транспортной, пассажирской или медицинской. "На сегодняшний день двигатель иностранный, но мы сейчас работаем над созданием своего двигателя (ВК-650В - прим. ТАСС), и я надеюсь, что через год, может быть максимум через два появится", - добавил глава Ростеха.