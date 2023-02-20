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ТАСС

Сунак заявил о готовности поддержать союзников в передаче истребителей Украине

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Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.
Источник изображения: © Фото : MoD / Crown copyright 2018

Глава британского правительства отметил, что Лондон первым в мире начал обучать украинских пилотов управлению истребителями стандарта НАТО

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Великобритания готова оказать всю необходимую поддержку своим союзникам, если те примут решение в ближайшее время передать Украине истребители. Об этом телеканалу Sky News заявил глава британского правительства Риши Сунак, принимавший в субботу участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

"Я сказал всем союзникам, что мы готовы поддержать их, если они могут сейчас предоставить Украине истребители. Со своей стороны мы первыми в мире начали обучать украинских пилотов управлению истребителями стандарта НАТО", - отметил Сунак.

Ранее глава Минобороны королевства Бен Уоллес в интервью германскому изданию Der Spiegel признал, что страны Запада не считают целесообразным передавать Киеву современные истребители до окончания конфликта между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что это ограничение распространяется на истребители Eurofighter Typhoon, состоящие на вооружении британских ВВС.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее в британском правительстве уточнили, что это не означает намерения в ближайшее время передать Киеву истребители. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
Проекты
NATO
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