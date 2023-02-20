Ростех планирует в течение года локализовать в РФ производство комплектующих для дронов

По словам первого заместителя гендгоскорпорации Владимира Артякова, сейчас Ростех выполняет полную сборку беспилотников, но часть комплектующих поставляется из дружественных стран

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует в течение года локализовать в России производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"[Полностью создается своя элементная база]. На сегодняшний день мы делаем полную сборку, в том числе из своих комплектующих. Что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе, я думаю, это максимум год, мы справимся и будем все делать уже у себя внутри в стране, чтобы делать такие аппараты", - сказал он в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда плюс".

Артяков отметил, что Ростех активно развивает беспилотное направление. В частности, компания ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха) делает дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ", востребованные в зоне спецоперации.