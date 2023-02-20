Переоборудовать БМП в беспилотник можно в срок до десяти дней

По словам главного конструктора ВНИИ "Сигнал" Сергея Курдубанова, стоимость такой модернизации составляет около 10% стоимости машины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Переоборудование стандартной боевой машины пехоты (БМП) в беспилотный вариант занимает до десяти дней. Об этом сообщил главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов в субботу в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда плюс".

"Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую боевую машину, независимо от того, на гусеничном она или колесном ходу. До десяти дней [необходимо] на каждую машину, чтобы превратить ее в <…> беспилотник", - сказал он, отметив, что стоимость подобной модернизации составляет около 10% стоимости машины.

На форуме "Армия-2022" холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" впервые показал роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с модулем "Синица" совместной разработки "Курганмашзавода" (КМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Специальный комплект оборудования позволил роботизировать функции механика-водителя и стрелка, при этом машина не теряет возможности ручного управления.

Как рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор КМЗ Петр Тюков, машина-робот с огневой мощью БМП-3 оснащена суперсовременным прицелом. Боевой модуль "Синица" обеспечивает 360-градусный обзор местности в любое время суток с возможностью ведения прицельной стрельбы, он также оборудован механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет и автоматизированной цифровой системой управления огнем.